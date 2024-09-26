哥迪奧拿無懼洛迪長唞 信仍可衛冕英超 曼城英聯盃挫屈福特

曼城昨發聲明證實周日對阿仙奴傷出的洛迪右膝韌帶受傷，將會在西班牙接受治療，並祝願對方早日康復，其兩支前東家馬德里體育會及維拉利爾亦有特別發文送上祝福；哥迪奧拿昨在英聯盃淘汰屈福特賽後回應此事，承認將會失去這名愛將「一段很長時間」，「有醫生說這次是一次非常嚴重的受傷，但另一名醫生稱情况未有想像中嚴重，所以我們仍然等待最終診斷結果，之後才知道他要接受什麼手術」。

稱上季曾缺兩主力仍奪英超

「以團隊填補空缺」

據多個傳媒日前報道，這名28歲西班牙隊中場很大機會提早收咧，不過哥帥不擔心因而影響各項戰線爭標，「當你失去世上最佳中場並不可代替時，的確是很大打擊，但我職責是找出解決辦法，會以團隊去填補他的空缺。上季我們曾缺少夏蘭特和迪布尼分別3個月和5個月，最後依然贏得英超冠軍」。曼城陣中仍有高華錫可任單防中，或由中堅史東斯串演。

車路士5球贈英乙巴羅 尼干古首戴帽

曼城現於英超5戰4勝1和13分不敗續排榜首，周六晚將作客紐卡素。英聯盃第3圈方面，藍月大幅輪換正選，包括派出年僅16歲的後衛卡治班夫韋迪，上半場仍憑第50次為球隊上陣的謝利美杜古先開紀錄，加上馬菲奧斯紐尼斯攻入加盟藍月兩季的首個入球，主場以2：1小勝屈福特，晉身16強。同日另一場，車路士亦作大幅輪換，憑尼干古首為「藍戰士」大演帽子戲法，加上柏度尼圖和對方門將的烏龍球，主場以5：0大勝英乙球隊巴羅。26歲法籍鋒將尼干古開季在各項賽事上陣8場入6球，狀態大勇。車路士緊接周六晚聯賽主場迎戰白禮頓爭連勝。