哥迪奧拿無懼洛迪長唞 信仍可衛冕英超 曼城英聯盃挫屈福特

【明報專訊】曼城昨在英格蘭聯賽盃第3圈大幅輪換下，主場以2：1小勝英冠球隊屈福特晉身16強。「藍月」同日發聲明證實日前重傷的中場洛迪卡斯簡迪右膝韌帶受傷，領隊哥迪奧拿承認這名主力將要養傷「一段很長時間」，但提及上季在射手艾寧夏蘭特及中場奇雲迪布尼均曾因傷缺陣數月下，球隊最終仍然能夠衛冕英超。
曼城昨發聲明證實周日對阿仙奴傷出的洛迪右膝韌帶受傷，將會在西班牙接受治療，並祝願對方早日康復，其兩支前東家馬德里體育會及維拉利爾亦有特別發文送上祝福；哥迪奧拿昨在英聯盃淘汰屈福特賽後回應此事，承認將會失去這名愛將「一段很長時間」，「有醫生說這次是一次非常嚴重的受傷，但另一名醫生稱情况未有想像中嚴重，所以我們仍然等待最終診斷結果，之後才知道他要接受什麼手術」。
稱上季曾缺兩主力仍奪英超
「以團隊填補空缺」
據多個傳媒日前報道，這名28歲西班牙隊中場很大機會提早收咧，不過哥帥不擔心因而影響各項戰線爭標，「當你失去世上最佳中場並不可代替時，的確是很大打擊，但我職責是找出解決辦法，會以團隊去填補他的空缺。上季我們曾缺少夏蘭特和迪布尼分別3個月和5個月，最後依然贏得英超冠軍」。曼城陣中仍有高華錫可任單防中，或由中堅史東斯串演。
車路士5球贈英乙巴羅 尼干古首戴帽
曼城現於英超5戰4勝1和13分不敗續排榜首，周六晚將作客紐卡素。英聯盃第3圈方面，藍月大幅輪換正選，包括派出年僅16歲的後衛卡治班夫韋迪，上半場仍憑第50次為球隊上陣的謝利美杜古先開紀錄，加上馬菲奧斯紐尼斯攻入加盟藍月兩季的首個入球，主場以2：1小勝屈福特，晉身16強。同日另一場，車路士亦作大幅輪換，憑尼干古首為「藍戰士」大演帽子戲法，加上柏度尼圖和對方門將的烏龍球，主場以5：0大勝英乙球隊巴羅。26歲法籍鋒將尼干古開季在各項賽事上陣8場入6球，狀態大勇。車路士緊接周六晚聯賽主場迎戰白禮頓爭連勝。