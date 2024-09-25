韓電競隊T1亞博辦見面會 逾5000粉絲撐場

韓國LoL世界級電競隊T1，日前在世界著名電競星將Faker（李相赫）領銜隊友Zeus（崔祐齊）、Oner（文炫竣）、Gumayusi（李珉炯）及Keria（柳岷析）一同訪港，周日晚上於亞洲國際博覽館舉辦滙豐One x T1《League of One》Party的粉絲見面會，吸引逾5000名觀眾參與。其間眾將與粉絲台上互動玩遊戲及答問題外，更與5名本地電競精英分兩隊混合交手打LoL，最終Oner領銜的藍隊擊敗由Faker領軍的紅隊。

值得一提的是，《英雄聯盟》世界賽2024今於柏林揭開戰幔，由8隊在外圍賽爭奪4個正賽席位。正賽於下月3日展開，16支隊伍採用瑞士制聯賽模式，爭奪前8名躋身在法國巴黎舉行的淘汰賽8強及4強，而在11月2日舉行的決賽則落實於英國倫敦O2體育館上演。今屆被視為爭標分子的隊伍包括韓國的HLE（韓華生命保險）、中國的BLG（嗶哩嗶哩電競）、德國的G2 Esports，以及美國NBA球隊密爾沃公鹿班主艾登斯投資的FlyQuest（飛翔探險），反觀衛冕之師T1則因近况平平被看低半線。