明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

韓電競隊T1亞博辦見面會 逾5000粉絲撐場

【明報專訊】本年度電競《英雄聯盟》（LoL）世界賽今於德國柏林展開外圍賽，其中已直入正賽的衛冕之師韓國電競隊T1，日前訪港並於亞洲國際博覽館出席粉絲見面會，吸引逾5000名觀眾參與。

韓國LoL世界級電競隊T1，日前在世界著名電競星將Faker（李相赫）領銜隊友Zeus（崔祐齊）、Oner（文炫竣）、Gumayusi（李珉炯）及Keria（柳岷析）一同訪港，周日晚上於亞洲國際博覽館舉辦滙豐One x T1《League of One》Party的粉絲見面會，吸引逾5000名觀眾參與。其間眾將與粉絲台上互動玩遊戲及答問題外，更與5名本地電競精英分兩隊混合交手打LoL，最終Oner領銜的藍隊擊敗由Faker領軍的紅隊。

值得一提的是，《英雄聯盟》世界賽2024今於柏林揭開戰幔，由8隊在外圍賽爭奪4個正賽席位。正賽於下月3日展開，16支隊伍採用瑞士制聯賽模式，爭奪前8名躋身在法國巴黎舉行的淘汰賽8強及4強，而在11月2日舉行的決賽則落實於英國倫敦O2體育館上演。今屆被視為爭標分子的隊伍包括韓國的HLE（韓華生命保險）、中國的BLG（嗶哩嗶哩電競）、德國的G2 Esports，以及美國NBA球隊密爾沃公鹿班主艾登斯投資的FlyQuest（飛翔探險），反觀衛冕之師T1則因近况平平被看低半線。

上 / 下一篇新聞