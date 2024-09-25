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體育
2024年9月25日星期三
曼聯歐霸頭炮迎川迪 坦夏格率紅魔倒戈「最深愛球隊」
浸大4港將獲頒獎學金 張家朗笑談逆轉勝：考驗教練身體
洛迪疑右膝十字韌帶撕裂恐收咧 曼城爭霸勢受挫
港足U20亞盃外首擊鬥約旦 外流兵歸隊 袁振謙料場場硬仗
體壇快訊：吳安儀六紅世界賽決戰隊友
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金牛首奪NBL總冠軍 場數4：1贏安徽 首香港球隊稱霸國內
卡達號碼再獲榮休 速龍懸15號戰衣
韓電競隊T1亞博辦見面會 逾5000粉絲撐場
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【明報專訊】（請看附圖）
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