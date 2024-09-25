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體育

體壇快訊：吳安儀六紅世界賽決戰隊友

【明報專訊】正於蒙古舉行的IBSF六個紅球桌球世界錦標賽昨落實由兩名港將包攬決賽席位。「四眼Cue后」吳安儀在分組賽取全勝後保強勢，並於8強及4強先後淘汰國手劉子鈴及印度籍的Vidya Viswanathan Pillai闖決賽，將於今日決戰在8強及4強皆贏印度籍球手的另一港將房薇薇。

羅斯落實戰港高球賽

英國高爾夫球名將羅斯及韓籍新星金柱亨昨落實於11月來港，角逐總獎金達200萬美元（約1557萬港元）的第63屆香港高爾夫球公開賽，前者表示很高興回到這座擁有諸多美好回憶的球場和城市。羅斯曾在2015年於香港公開賽封王，以及在2016年代英國隊在里約奧運登頂。

拿度入圍西班牙台盃陣容

西班牙隊日前公布11月台維斯盃8強對荷蘭隊陣容，38歲名將拿度入圍，勢將是他自巴黎奧運後的首個正式比賽。另香港網球一哥黃澤林昨在ATP曼谷挑戰賽男單首圈挫東道主球手，次圈鬥英籍球手伊雲斯，而他在最新一期世界排名由141位跳升至134位，再創個人新高。

巴禾請纓復出助巴塞把關

西甲周中續開快車，6戰全勝居首的巴塞隆拿明晨將在主場迎戰基達菲。巴塞上輪雖大勝維拉利爾，但門將達史特根重創勢收咧，令上季後掛靴的智利籍門將哥迪奧巴禾即請纓願為該隊復出。41歲的巴禾曾於2014至2016年任巴塞首席門將。

東尼難阻吉軍國王盃出局

坐擁艾雲東尼及羅拔圖法明奴的沙特聯球會吉達艾阿里，昨晨主場出戰沙特國王盃32強以1：2不敵次級球會艾真達爾，鋒將東尼連續兩戰有入球亦難阻出局命運；至於艾納斯在星將基斯坦奴朗拿度（C朗）掛免戰牌下作客2：1挫艾哈森，新帥皮奧利領軍兩戰全勝。

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