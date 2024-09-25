洛迪疑右膝十字韌帶撕裂恐收咧 曼城爭霸勢受挫

洛迪對阿仙奴一仗21分鐘傷出，據報他隨即飛往西班牙接受檢查，經初步診斷其右膝十字韌帶有撕裂迹象，需進一步檢查，一旦屬實將缺席今季餘下賽事，令他爭逐下月底公布的金球獎機會大打折扣。

據統計，洛迪自2019年中加盟曼城至今，在英超有上陣的勝率高達74.1%，反觀他缺陣下曼城聯賽勝率僅61.9%，下跌12.2%；他亦是上季歐洲五大聯賽上陣時間第3多球員，多達5275分鐘。這名應屆歐洲國家盃冠軍成員對阿仙奴才是他今季首次正選，上周曾談及現今足球比賽過多，增加球員身體負荷，豈料一語成讖。

阿仙奴轉戰英聯盃迎保頓

愛華頓獲羅馬大股東入主

阿仙奴明晨主場出戰英格蘭聯賽盃第3圈對英甲保頓，除上仗對曼城領紅的李安度杜沙特停賽，大勇的門將大衛拉耶該仗勇戰受傷，據報「兵工廠」或起用16歲小將積克樸達把關；利物浦則迎戰韋斯咸。

此外，愛華頓宣布獲美國財團Friedkin收購大部分股權，只待英超賽會批核便會完成入主，對方同時為意甲羅馬的大股東。「拖肥」上季曾因財務問題被英超賽會兩度扣分，最終排第15位成功護級。