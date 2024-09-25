浸大4港將獲頒獎學金 張家朗笑談逆轉勝：考驗教練身體

出席分享會包括正修讀浸大體育及康樂管理文學士的張家朗、跆拳道的盧蔚豐、滑浪風帆的馬君正、殘奧羽毛球WH2級男單銀牌得主陳浩源，以及浸大中國研究社會科學學士校友、殘奧硬地滾球女子個人及混雙BC3級金牌得主何宛淇，吸引逾200名嘉賓、教職員及學生出席。浸大校長衛炳江等向5名港將致送書畫紀念品，並向4名學生運動員頒發獎學金。

短期目標劍指世界賽金牌

張家朗在兩屆奧運奪金過程都成為「Comeback King」，他提及教練Greg居功至偉，「我們經常出外集訓，見教練多過見家人。在今屆決賽第一次決一劍後，我第一時間望向教練，他提醒我不要理會裁判判決，集中下一劍，不要令自己情緒波幅大。感激堅持到，這面獎牌不只屬於我，是屬於大家」。經過放假休息一段時間後，張家朗受訪時稱，緊接將重投訓練準備新賽季，短期目標為劍指世界賽金牌。

張家朗又笑言「教練應該幾嬲我，經常要落後下追分反勝」。同場出席的Greg對此笑稱：「好多場比賽其實我心臟都跳得好快，如果可以更容易勝出，我會更開心。」家朗隨即回應「想考驗教練，想睇佢身體好唔好」。

陳浩源視乎傷勢或戰全殘運

另邊廂，陳浩源重申不會再參加國際賽，但會視乎傷勢康復情况，考慮是否角逐屬國內比賽的明年粵港澳全殘運；何宛淇料全殘運的硬地滾球項目會在啟德體育園主場舉行，盼屆時更多香港市民入場打氣。