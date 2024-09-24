尼爾羅拔臣英格蘭賽封王 破近兩年半錦標荒

尼爾羅拔臣近年表現浮沉，對上一次奪冠已是2022年4月初的巡迴錦標賽。不過這名前世界一哥今屆英格蘭公開賽直入第3圈並一路連過5關殺入決賽，面對曾在8強爆冷淘汰現任英籍「世一」特林普的國家隊新星吳宜澤。

羅拔臣在決賽早段神勇，其中第7及8局分別打出單棒104及138度，拉開局數7：1。不過吳宜澤其後回勇，同樣兩次回敬單棒破百，並於第11局起連取5局，將局數追近至7：8。最終羅拔臣頂住壓力，於第16局尾段打入一記遠袋紅波奠勝贏局數9：7，繼2021年後再奪此項賽事冠軍，亦是他近兩年半以來首座錦標。賽後羅拔臣笑言最想將冠軍獻給在場父親，「他（父親）即將回澳洲，而且多年來亦沒太多機會及時間來看我比賽，這是他首次現場見證我奪冠，非常高興終可與他一起慶祝了」。

傅家俊英國公開賽次圈鬥馬海龍

另外，港將近日亦分途征戰，其中傅家俊今於英國桌球公開賽次圈亮相，面對國家隊小將馬海龍；張家瑋則會於明日在同階段遇上主場球手奧利華賴斯。至於「四眼Cue后」吳安儀在蒙古舉行的IBSF六個紅球桌球世界錦標賽，於D組3戰全勝首名出線。