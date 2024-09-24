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體育

菁英盃改行單循環 下月12日開打 流浪衛冕首擊撼理文

【明報專訊】中國香港足球總會昨舉行賽馬會菁英盃發布會，今季賽事分組賽改為單循環，揭幕戰將在下月12日由上屆盟主標準流浪對陣上季港超冠軍理文。足總主席霍啟山同場透露12月主辦東亞盃外圍賽工作進展，稱東亞足協日前派人訪港考察場地，料不久後可落實賽事抽籤和賽程。

今季菁英盃維持各隊場上須派出至少3名在2003年或以後出生的本地球員，賽制由上季的雙循環分組賽改為單循環。足總昨公布分組抽籤，衛冕之師標準流浪與冠忠南區、理文及九龍城被編入B組，並在下月12日在旺角大球場與理文演揭幕戰；上屆亞軍傑志則在A組，對手包括大埔、均業北區、東方和港會。

馬會自2022／23年球季起一連3季冠名贊助菁英盃，今季踏入最後一季，足總主席霍啟山稱彼此合作正面，「希望可以繼續一個長遠的合作，惟具體要跟馬會再落實並宣布」。被問及足總今季新推行的U22聯賽，霍啟山透露將於下月展開，並點出該賽事與菁英盃的不同之處，「U22聯賽要求球隊最少派8名球員上場，門檻讓更年輕的小將也能參與」。足總總幹事張炎有表示，隨視像裁判（VAR）今季全面覆蓋港超，在預算所限下，菁英盃所有階段暫定不設VAR。馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮致辭時則說，菁英盃為本地年輕球員提供比賽機會，並對小將經此賽事磨練後獲得大港腳徵召感到鼓舞。

東亞足協日前訪港視察

將盡快落實東亞盃外詳情

此外，霍啟山透露東亞足協小組日前訪港，就落實12月7至17日在港舉行的東亞盃外圍賽考察場地，並會盡快落實分組抽籤和賽程等；足總董事局上周亦通過成立籌備小組，由霍啟山任主席親自領導，冀確保賽事順利舉行。張炎有則補充道：「東亞足協完成考察後，回去就會進行抽籤和公布賽事詳情，預計時間不需等待10月底、很快便會落實。」

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