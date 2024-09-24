體壇快訊：港女足下月征緬友賽

金藝智從影演女殺手

有「女版John Wick」稱號的32歲韓國隊射擊選手金藝智，今夏在巴黎奧運女子10米空氣手槍摘銀後爆紅，曾獲美國富豪馬斯克大讚「可出演動作片演員」。結果她近日果真獲新進影視公司Asia Lab看中，在該公司製作的電影《Crush》系列當中，伙拍印度女星Anushka Sen一同擔任女殺手角色。

吳艷妮徐卓一全國賽摘冠

國家隊田徑星將吳艷妮及徐卓一昨代表川滬閩聯合隊出戰全國賽混合跨欄接力，吳艷妮首棒以13.05秒完成100米欄後，徐卓一再以13.31秒完成110米欄，總成績以破全國紀錄的27.18秒奪冠。

列卡度料別F1生涯

世界一級方程式（F1）新加坡站日前曲終人散，但僅以第18名完賽的VCARB車隊澳洲籍名將列卡度，昨賽後向外界透露此仗或是他今季最終戰，暗示下仗美國站勢被盛傳明年上位的羅臣提早取代自己。由於已年屆35歲的列卡度今季表現不濟，外界料日前在濱海灣市街賽道的一仗已是他約14年F1生涯的告別戰。

21歲國手崔永熙入網

NBA球隊布魯克林籃網日前宣布簽入21歲小前鋒崔永熙，合約為兩年雙向合同，令他成為史上第7名登陸NBA的中國球員。已隨隊展開集訓的他其後受訪時承認，NBA的訓練強度明顯較以往在CBA時期更大，目前仍需時適應。

威爾遜全票當選WNBA MVP

WNBA賽會日前宣布拉斯維加斯王牌隊球星艾雅威爾遜獲膺年度常規賽最有價值球員（MVP），並且成為自名宿辛菲雅曲巴在1997年獲獎以來，史上第2位以全票當選的球員。這名28歲中鋒今季場均貢獻26.9分、11.9個籃板及2.8次封籃，領銜拉斯維加斯王牌躋身季後賽，而她今夏亦曾隨美國女籃在巴黎奧運奪金而回。