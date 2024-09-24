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體育

米蘭挫國米洗打吡六連敗頹風 方辛卡下台壓力減

【明報專訊】意甲昨晨上演「米蘭打吡」，AC米蘭憑美國國腳翼鋒基斯甸普列錫在10分鐘先開紀錄，加上意大利籍守將馬迪奧加比亞在完場前1分鐘頭槌破網，作客以2：1險勝上屆冠軍國際米蘭，結束打吡戰六連敗走勢。近日因開季戰績差而有傳已現下台壓力的米蘭新帥方辛卡，賽後表明昨仗是球隊應得的勝仗。

AC米蘭昨仗靠鋒將普列錫在10分鐘先拔頭籌，開季6仗已入4球，但意大利隊翼衛費達歷高迪馬高在27分鐘為主隊扳平，雙方半場踢成1：1。換邊後，米蘭中堅加比亞到89分鐘接應罰球迎頂破網，終以2：1勝出。米蘭下輪將在周六主場迎戰萊切；國米則在同日作客烏甸尼斯。

過去5仗僅獲1勝致出現戰績壓力，米蘭主帥方辛卡賽後表示情况沒有改變，「因為我什麼也沒看，什麼也聽不到，重要的是繼續看到球員相信我的想法」。

羅馬易帥即反彈 贈烏甸尼斯3蛋

至於上周解僱主帥迪羅斯的羅馬，亦憑鋒將多夫碧、保羅戴巴拿及後備入替的巴丹斯各建一功，主場以3：0輕取烏甸尼斯。而新任的49歲克羅地亞籍主教練祖歷賽後坦認麾下對迪羅斯被炒也感失望，「他們非常誠實地告訴我對此感到非常沮喪，但他們仍望為球會付出一切」。「首都狼」將在周五凌晨在歐霸首輪主場對西甲的畢爾包。

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