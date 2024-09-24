曼城逼和10人阿仙奴續不敗居首 功臣史東斯斥兵工廠踢法骯髒 杜沙特第二黃惹議

曼城開賽9分鐘便打開紀錄，箭頭艾寧夏蘭特接應翼鋒沙雲奴直線妙傳射入今季第10個英超入球，亦打破自己在前季及名宿昆尼在1992／93年球季6場斬獲10球的紀錄，亦看齊基斯坦奴朗拿度（C朗）最快為單一球隊入100球的紀錄。21分鐘，曼城中場洛迪卡斯簡迪疑觸傷膝蓋由高華錫入替。1分鐘後，初為新東家擔正的後衛卡拉科利射入世界波扳平，隊友中堅加比爾馬加希斯其後於上半場補時1分鐘頂入角球反超前。

夏蘭特球擲加比爾撞湯馬士未受罰

不過補時8分鐘，有黃牌在身的阿仙奴翼鋒李安度杜沙特撞跌曼城中場貝拿度施華後再踢走皮球，被球證奧利華以不君子行為拔出第2面黃牌逐出場，也是奧利華執法生涯第7次向阿仙奴球員出示紅牌。惟由於較早前「藍月」翼鋒謝利美杜古曾有同樣行為但未有被罰而引起爭議。

曼城下半場圍攻阿仙奴，至補時8分鐘才藉史東斯補中追和2：2完場，亦保住47場主場連續不敗。阿仙奴賽後以11分排第4，以兩分落後曼城。值得一提的是，兩隊此役不乏「埋牙」鏡頭，其中夏蘭特在曼城入第2球後，故意將皮球擲向加比爾的頭部卻未有被罰，隨後重新開球不久他又撞向阿仙奴中場湯馬士柏迪，再次引發兩軍衝突。

洛迪膝患傷退哥帥堪憂

阿仙奴領隊阿迪達說：「己隊有56分鐘只有10人應戰，這已是奇蹟和令人難以置信。作為球隊和球員來說，我們此役是向前跨了一大步。」曼城主帥哥迪奧拿則說：「阿仙奴是當今其一最佳球隊，門將大衛拉耶亦有3至4次重要撲救……他們往往欲令比賽停頓下來，但我軍最後亦獲幸運之神眷顧。」貝拿度施華則說：「這仗只有曼城在踢球……阿仙奴有別於爭取與曼城正面對決的利物浦。」史東斯認同道：「阿仙奴這些年總是破壞比賽和打亂節奏，一般球隊是不會這樣做的，我可稱他們聰明或骯髒。」哥帥亦關注洛迪的傷勢道：「我仍未知他的情况。他是當今最佳控球中場，有機會奪金球獎。我希望他能成為得主。」