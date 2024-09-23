崔浩然康署劍賽再奪冠 男花刺走蔡俊彥 專心養傷護雙膝

男花港隊除了兩屆奧運冠軍張家朗高掛免戰牌，其餘港將皆有參加康文署公開劍擊錦標賽，崔浩然在小組賽獲5勝1負，他隨後於淘汰賽未受太大考驗，連過4關殺入4強，再以15：9擊退世青銅牌得主陸浚諾，與在4強以15：13險勝梁千雨的蔡俊彥會師決賽。

崔浩然在決賽早段已取領先，終以15：6擊敗蔡俊彥衛冕。他賽後透露男花港隊失落巴黎奧運團體賽資格後，自己能專心處理因勞損而疼痛的雙膝，亦以較輕鬆心態比賽，「我復出後就要爭（杭州）亞運和（巴黎）奧運資格，隊內競爭也激烈，即使放假也精神繃緊。現在有更多時間治療，以保護膝頭為主。距離下個大賽還有時間，教練都會因材施教」。崔浩然透露目前正於香港大學修讀法語，期望可盡快完成學位。

蔡俊彥學懂面對社交網壓力

至於蔡俊彥則指日前腸胃不適，康復後體能未能應付比賽，他直言未來將更注意身體，並指新季以個人世界排名入頭16、團體世界排名衝擊前4為目標。蔡俊彥在巴黎奧運期間擔任電視台評述，其率直風格在坊間反應兩極，他直言透過相關經歷學懂應付來自網絡世界的壓力，「這段時間或是我面對最多負評的日子，被罵一定不開心，但令我學會應付來自社交媒體的壓力。我之前見到負評會想為什麼別人這樣想，但現在不會太上心，我當然希望多人鍾意自己，但不喜歡我也沒辦法，我只會在意愛我的人」。他又稱外界關注對自己也是好事，「希望自己做的事被人認同，有多些人支持我，就更有動力打好」。

鄭曉為女花封后 盼新季首幾站入正賽

至於鄭曉為在女子花劍賽事一路過關，決賽以15：8輕取龍卓盈奪冠，她賽後表示將準備好迎接新的國際賽季，「我每季目標都一樣，每個比賽都希望發揮得最好，有幾前衝到幾前。上季我的表現不太好，今季我希望開季頭幾站都入到正賽」。

新一個國際賽季將於11月展開，香港花劍隊將到台灣及日本集訓，而法籍花劍主教練Gregory Koenig在12月將率領男隊到法國集訓，備戰明年1月的巴黎世界盃，女隊則留港舉行訓練營，準備明年1月主場出戰世界盃。