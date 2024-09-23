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體育

體壇快訊：港隊亞洲保齡賽摘季

【明報專訊】亞洲保齡球錦標賽昨續在泰國曼谷上演，港隊前日派出經驗豐富的老大哥胡兆康、黃鈞源及年僅16歲的馬嘉言出戰男子三人賽，完成6局賽事後總計打出3797分收穫銅牌。馬來西亞隊以3961分奪金，韓國隊則以3814分取得銀牌。

張瑋桓泰賽女雙奪亞

香港網球「一姐」張瑋桓與拍檔日籍球手內島萌夏，昨出戰在華欣舉行的泰國網球公開賽女雙決賽，這對港日組合雖以直落兩盤4：6、5：7不敵頭號種子的哈薩克及俄籍球手Anna Danilina／Irina Khromacheva得亞軍，但28歲的張瑋桓已創女子職業巡迴賽生涯的最佳成績。

馮靖晞木球會壁賽奪標

一連5日的九龍木球會120周年挑戰盃前日收官，港將馮靖晞在女子組決賽的「港隊內訌」直落三局挫隊友鄺恩琳稱后，且贏得個人首項職業壁球協會（PSA）的6K挑戰賽冠軍。主場出擊的次號種子黃祉謙，在男子組決賽以局數2：3負6號種子的19歲埃及隊小將Yassin Shohdy，屈居亞軍。

諾利斯揚威獅城

世界一級方程式（F1）昨演新加坡站正賽，排頭位出戰的麥拿侖車手諾利斯以1小時40分52.571秒先衝線，奪今季第3個分站冠軍，第2名過終點的是紅牛車隊星將韋斯塔本，至於上站阿塞拜疆站登頂的另一麥拿侖車手皮亞斯齊則摘季。至於早前在賽前記者會因粗言被賽會判罰社會服務令的韋斯塔本，則對此處分表示「荒謬」。

美斯難阻邁阿密連和

國際邁阿密昨在美職作客紐約城，在37歲阿根廷球王美斯掛帥兼踢足全場下，被對手中場占士辛特斯補時階段破門追平1：1完場。兩連和的邁阿密30戰得64分，如欲追趕新英倫革命在2021年的常規賽最高分紀錄（73分），邁阿密須在餘下4輪取得10分方可達標。

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