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體育

拜仁摘梅1周轟20球 卡尼登德甲英兵入球王

【明報專訊】德甲班霸拜仁慕尼黑昨再展強大攻力，於聯賽作客5：0大勝雲達不來梅，一周內3戰攻入20球，強勢迎接下輪主場鬥上季盟主利華古遜的德甲大戰。

今季由新帥高柏尼帶領的拜仁，繼上輪聯賽作客6：1大勝基爾，以及上周中新制歐聯主場狂勝薩格勒布戴拿模9：2後，昨於德甲訪雲達不來梅，藉新兵米高奧利斯上、下半場入球，加上鋒將穆斯亞拿、哈利卡尼及基拿比亦各建一功湊成5：0大勝，一周內各賽事3戰轟20球，聯賽亦4戰全勝位列榜首；值得一提是，下半場建功的卡尼已攻入個人在德甲的第41球，超越多蒙特舊將查頓辛祖的40球，令他成為德甲史上入球最多的英籍球員，卡尼的下個任務必然是準備下周日碰上季德甲盟主利華古遜的大戰。

西甲方面，主隊皇家馬德里即使下半場早段有門將泰拔高圖爾斯擺烏龍，令球隊先落後予愛斯賓奴，惟後衛丹尼爾卡華積迅速追和，再有洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞建功，加上前鋒基利安麥巴比在最後階段射入12碼，取得其個人在西甲的第4個入球下，終助皇馬大勝4：1；至於上季季軍的異軍基羅納在0：2敗走華倫西亞後已連負3場。

祖雲連續3輪意甲悶和對手

祖雲達斯昨主場與拿玻里悶和0：0，在意甲5輪過後仍保持不失，但已連續3輪聯賽與對手互交白卷；至於法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）作客逼和蘭斯1：1後，令該聯賽已無全勝之師；而因破產降至第3級聯賽的法國傳統球隊波爾多，在英籍35歲前鋒安祖卡路爾「地標」即起孖下，在主場以2：2賽和查特布萊。

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