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體育

利物浦折茅史諾大讚 迪亞斯起孖紐尼斯開齋 維拉反勝狼隊四連捷

【明報專訊】利物浦前晚在英超第5輪先藉路易斯迪亞斯梅開二度，後有達雲紐尼斯以一記世界波開齋，主場以3：0大勝般尼茅夫，賽後與主場以3：1反勝狼隊的阿士東維拉同得12分。「紅軍」新帥史諾稱讚麾下繼上周中歐聯挫AC米蘭後，再次展示富侵略性足球風格。另外，白禮頓昨晚主場以2：2打和諾定咸森林後同獲9分，並同保不敗。

利物浦翼鋒路易斯迪亞斯在26和28分鐘連入兩球，加上前鋒達雲紐尼斯於37分鐘在右路射入世界波，令般尼茅夫近6次英超作客晏菲路悉數敗走。利物浦主帥史諾說：「己隊此役與上輪聯賽主場負森林相比是踢得非常好……我們既能踢出具侵略性的足球，及後防守上亦固若金湯。」左閘安德魯羅拔臣則鼓勵開齋的紐尼斯道：「他這一陣子落力練習……終於等到機會，他此役表現一流。」

白禮頓森林言和同保不敗 兩帥爭執被逐

白禮頓開賽13分鐘先被森林前鋒基斯活特射入12碼，卻憑後衛軒舒活特及鋒將韋碧克分別於43和45分鐘建功，上半場反超前2：1，但最終被森林中場雷蒙蘇沙於70分鐘追和2：2完場，並同保不敗。值得一提的是在83分鐘，森林中場基比斯韋特「兩黃變一紅」被逐，領隊紐奴為此抗議，並與敵帥靴斯拿激烈爭吵，結果雙雙直接領紅。

至於上半場落後狼隊0：1的維拉，下半場憑前鋒奧尼屈堅斯在73分鐘追和，加上隊友後衛安斯干沙及鋒將祖漢杜蘭在88分鐘和補時3分鐘「士哥」，卒以3：1反勝，並連同歐聯挫年青人取得四連捷。狼隊賽後續得1分列愛華頓並列榜末，兩隊與尾三修咸頓同分，而「拖肥」作客以1：1打和「升班馬」李斯特城後取得今季首分；「聖人」則在升班馬之戰被葉士域治逼和1：1。

熱刺富咸分挫賓福特紐卡素

另外，熱刺開賽僅22秒便被客軍賓福特鋒將麥比奧莫射入「窩利」，但新兵前鋒蘇蘭基於8分鐘補中扳平，加上隊長孫興慜分別在28和85分鐘助攻翼鋒比蘭莊臣及占士麥迪臣，終令球隊反勝3：1，賽後得7分升上第10。

至於紐卡素則早於開賽22分鐘內，已先後被富咸中鋒魯爾占美尼斯及新兵中場伊美路維建功落後。「喜鵲」下半場開賽不久由翼鋒哈維班尼斯連續3場聯賽斬獲入球，但富咸終由阿仙奴借將翼鋒雷斯尼爾遜補時階段得手鎖定3：1勝局，賽後得8分。

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