金牛再挫安徽文一 NBL總冠軍叫糊

成軍第2季的香港金牛今季突破上屆季後賽首圈止步成績，一路殺入總決賽面對衛冕的安徽文一。在首兩場作客取1勝1負的金牛，第3戰返主場再下一城，場數反超前2：1。昨仗修頓再次全場爆滿，其中羽毛球港將鄧俊文及楊雅婷亦情侶檔入場成為座上客。金牛是役在主場優勢下延續勇態，於次節中段靠外線「三分雨」拉開比數，半場全隊射入9記三分球，包括董健及美籍外援朗奴馬治各入3個，領銜半場領先53：41。

外援多明尼鍾斯獻雙雙

下半場安徽在曾效力NBA球隊達拉獨行俠的美籍控衛比爾積遜領銜下，打出一段9：2攻勢追至5分差距，其後雙方戰况膠着，雙方亦以此分差戰畢第3節。不過同樣曾效力獨行俠的金牛美籍外援多明尼鍾斯，在末節多次取得關鍵得分及助攻，並貢獻全場最高34分及11次助攻的「雙雙」表現，終領金牛以94：83擊敗安徽，7場4勝制下場數拉開3：1「叫糊」，若下仗作客再勝便可破天荒奪冠，成為中國國內籃球聯賽史上首支奪冠的香港球隊。