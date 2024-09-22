體壇快訊：港男女隊七欖系列賽同闖4強

安必特頂薪續約76人

NBA球隊費城76人昨宣布與陣中頭號球星安必特續下一紙3年總值1.93億美元（約15億港元）的頂薪合約。這名30歲中鋒於2014年於選秀會以首輪第3位被76人選中後，一直效力該會至今，去年個人更獲膺NBA年度最有價值球員（MVP），而今夏他亦代表美國隊在巴黎奧運奪金而回。

利華盃首日平分秋色

本年度利華盃網球賽昨晨於德國柏林展開，世界隊由阿根廷籍好手謝倫杜洛在單打直落兩盤擊敗歐洲隊的挪威籍名將卡斯柏魯迪先拔頭籌。其後歐洲隊靠特薛斯柏斯及早前頂替拿度退賽空缺而入隊的狄米托夫，在單打各贏一場反超前，但尾場卡路士艾卡拉斯伙拍阿歷山大薩維利夫則在雙打不敵美籍拍檔費利斯／舒爾頓，雙方場數2：2平手完成首日賽事，今演餘下4場分勝負。

方辛卡米蘭打吡不容有失

意甲衛冕之師國際米蘭明晨將迎戰同市死敵AC米蘭，力爭延續今季不敗強勢；反觀米蘭開季表現不濟，各項賽事5戰僅1勝，日前亦在歐聯首擊反負利物浦，有傳新帥方辛卡的帥位已漸見不穩。德甲方面，上屆盟主利華古遜將迎戰禾夫斯堡，力爭各賽事三連捷；史特加同晚則會主場惡鬥多蒙特。

艾雲東尼沙特聯起孖開齋

英格蘭國腳射手艾雲東尼今夏由英超球會賓福特轉投沙特聯豪門吉達艾阿里後，昨晨於聯賽第2次掛帥開齋，分別於46分鐘及下半場補時建功梅開二度，並貢獻1次助攻，主場領銜以4：2擊敗達馬克FC。另一豪門艾納斯昨在AC米蘭前帥皮奧利首領軍下，則有葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）射入12碼開紀錄，終助球隊作客以3：0輕取由名宿謝拉特領軍的伊蒂法克。