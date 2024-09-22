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體育

18歲宮崎友花中國賽坐亞望冠 成千分賽最年輕決賽球手

【明報專訊】18歲日本隊超新星宮崎友花昨於中國羽毛球公開賽女單4強，以局數2：0淘汰4號種子的前世界一姐兼隊友山口茜，令她打破韓國籍「世一」安洗瑩的最年輕躋身世巡賽千分級系列賽的女單球手。

宮崎友花被視為日本羽壇明日之星，前年勇奪世青賽后冠備受注目，上月剛滿18歲的她近期表現神勇，繼早前在香港公開賽力戰至4強止步後，本周轉戰在常州市舉行的中國公開賽亦一路闖關殺入昨日的4強，挑戰大師姐的日本隊一姐山口茜。

現世界排名升至新高第21位的宮崎友花，面對世界第8的前「世一」山口茜，此前雙方僅曾在今年5月的新加坡公開賽正式交手1次，當時山口茜以直落兩局取勝。不過昨仗宮崎友花甫開賽便展示決心，與對方拉鋸至刁時險勝22：20。

翁泓陽爭主場封王

次局這名小師妹嘗試大範圍調動山口茜，於中後段漸見成效並打出5：0攻勢拉開，終再贏21：15，直落兩局取勝，首闖世巡賽千分級系列賽決賽，打破最年輕躋身同等級大賽的女單球手，此前紀錄由安洗瑩在2021年印尼公開賽以19歲之齡締造。而她今日決賽的對手是主場出戰的3號種子國家隊好手王祉怡。

男單方面，國家隊的翁泓陽在4強以局數2：0挫印尼隊名將祖拿坦基士堤，今與淘汰泰國隊星將維迪辛殺入決賽的日本隊好手奈良岡功大爭冠。

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