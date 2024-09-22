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體育

爭標矛盾戰 攻銳曼城迎擅守廠兵 哥迪奧拿證迪布尼無恙可候命

【明報專訊】去季在英超幾乎由頭鬥到尾的曼城及阿仙奴，今晚將在曼城主場阿提哈德球場狹路相逢。儘管衛冕的「藍月」開季4戰轟入全英超最多的11球，當中炙手可熱的射手艾寧夏蘭特更是場場有波入，不過對主帥哥迪奧拿知根知底的「兵工廠」，不單至今為聯賽失球最少球隊（1球），作客亦已跨季11場不敗。這仗既是曼、阿兩軍的爭標前哨戰，也是哥迪奧拿與阿迪達的「矛盾之爭」。

曼城vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

曼城及阿仙奴在日前的歐聯首輪賽事皆失分而回，惟藍月上周四主場與國際米蘭互交白卷，連續作客出戰的阿仙奴則在上周五0：0賽和阿特蘭大，難怪哥迪奧拿賽前承認，賽程的確幫了球隊一把，「原則上這是對我們有點優勢。可是過去6年，我們其實也不乏較對手多休息1天，結果卻踢得非常艱難的情况」。此外，哥帥亦表示在鬥國米一戰中傷出的中場核心奇雲迪布尼，仍有望在這場榜首大戰候命，「迪布尼仍未百分百康復，不過他感覺已比之前好多了。是的，他有可能會在比賽名單內」。

胡禮菲臘斯讚夏蘭特技能全面

當然，除了迪布尼外，曼城中場仍不乏貝拿度施華、高華錫及今季回巢的根度簡等中場好手坐陣，為已獨取9個英超入球的艾寧夏蘭特鋪橋搭路。前曼城球星胡禮菲臘斯就對夏蘭特讚譽有加，他表示：「夏蘭特與其他前鋒相比，是獨一無二的。或者他好像長時間都游離在比賽之外，但你只要讓他在禁區內觸一次球，就可用一記妙射擊敗你。更重要的是，他去季起在曼城已不斷進步，不單比賽時主動承擔更多任務，其助攻能力也往往被球迷所低估。」

比起兵精將廣的曼城，阿仙奴雖失去中場大將的隊長馬田奧迪加特，但領隊阿迪達賽前仍表示絕不畏懼，「從季前賽開始，我們就一直為這場比賽做足準備工夫。我們知道9月的賽程絕不易打，知道我們要連續3場作客勁敵，我也相信所有球員都已蓄勢待發」。

阿仙奴作客11仗不敗

事實上，兵工廠最近11場作客戰績錄得10勝1和不敗紀錄，當中有9場保清白之身。此外，阿仙奴是去季至今利用死球戰術入球最多的英超球隊（24球），當中上輪「北倫敦打吡」一役加比爾馬加希斯的奠勝頭槌正是來自角球。去季至今「輸死球」最少（3次）球隊的曼城，務須小心阿仙奴守將的後上助攻，以及由迪格蘭賴斯主理的死球。

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