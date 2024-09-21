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體育

大谷翔平創單季雙50壯舉 美職棒史上首人 助道奇連續12季闖季後賽

【明報專訊】洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平昨於美國職棒大聯盟（MLB）常規賽，作客大勝邁阿密馬林魚一役擊出3支全壘打和做出兩記盜壘後，今季累計全壘打及盜壘各51次，成為MLB史上第一人單季達成全壘打與盜壘「雙50」或以上。他為道奇提早鎖定資格下，將首嘗出戰季後賽，賽後形容為終生難忘的一天。

將首戰季後賽 歎 「終生難忘的一天」

現年30歲的大谷翔平昨重返「英雄地」龍帝霸公園球場再創歷史。去年3月他在這球場出戰世界棒球經典賽決賽，第9局投球三振美國隊的查奧特，協助日本隊封王。大谷昨仗在首局及次局做出盜壘，令他連續第28次嘗試成功盜壘；其後在第6、7及9局各打出一支全壘打，除了是首名球手單場比賽打出3支全壘打兼兩次盜壘，並成為MLB史上首人達成「50+50」的壯舉，終領道奇以20：4大勝馬林魚，仍有9場常規賽下提早鎖定球隊將連續12季晉身季後賽；大谷自2018年登陸MLB至今7季參與866場比賽後，也終達成心願將首戰季後賽。道奇今早起將連續3日在主場對科羅拉多落磯，力爭更高種子排名。

大谷翔平賽後直言這紀錄是他想盡快達到的成就，「我很高興並鬆了一口氣，這將是我一生中永不會忘記的一天，自從我來到MLB以來，打入季後賽是我一直夢想的事情」。MLB專員曼費特稱這反映大谷驚人的力量和速度天賦，為他繼續將賽事推向新高度感到自豪。賽會亦在社交網祝賀大谷為棒球歷史翻開新篇章，成為「雙50」壯舉的始創人。

對於被大谷打破於2001年單季轟出49支全壘打隊史紀錄，51歲前道奇球星格連也盛讚說：「他是有史以來最偉大的球員，取得50／50成績不只是道奇的事情，也是MLB前所未有的里程碑，沒有足夠形容詞來形容他的出色表現。」

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