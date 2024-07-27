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體育
2024年9月21日星期六
拉耶兩秒連撲 阿仙奴征阿特蘭大保和局 獲敵軍主帥讚敏捷如貓 阿迪達認踢不出節奏
10人巴塞負摩納哥 開季五連勝斷纜
歐聯初哥比斯特處子戰告捷
車路士韋斯咸合演打吡 辛祖再求證明自己
干地率拿玻里倒戈祖雲 昔日麾下莫達變敵人
足壇快遞：傑志迎流浪續爭開齋
SAT周六體育直播賽程
大谷翔平創單季雙50壯舉 美職棒史上首人 助道奇連續12季闖季後賽
黃澤林反負中島布蘭頓 杭州賽16強止步
吳卓恩等11將膺季度傑青運動員
體壇快訊：金牛挾主場之利爭連勝
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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拉耶兩秒連撲 阿仙奴征阿特蘭大保和局 獲敵軍主帥讚敏捷如貓 阿迪達認踢不出節奏
10人巴塞負摩納哥 開季五連勝斷纜
歐聯初哥比斯特處子戰告捷
車路士韋斯咸合演打吡 辛祖再求證明自己
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