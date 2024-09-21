車路士韋斯咸合演打吡 辛祖再求證明自己

英超第5輪今晚起上演8仗，當中頭場車路士作客韋斯咸合演倫敦打吡前，上場聯賽首為「藍戰士」上陣的曼聯借將翼鋒查頓辛祖已被寄予厚望，憧憬可與上季來投後因傷鮮有上陣的鋒將尼干古能擦出火花，進而協助球隊中興。

馬利斯卡寄語享受足球

查頓辛祖因與曼聯領隊坦夏格不和，今年初先以借將身分回巢多蒙特，上月底轉會窗關閉前再被借至車路士，上場英超作客般尼茅夫下半場後備上陣「地標」表現活躍，交出兩次關鍵傳送，最終於86分鐘妙傳同樣後備入替的尼干古射入全場唯一入球奠勝，賽後更獲選為賽事最有價值球員。24歲的辛祖當時稱「為能回歸球場而感恩和高興」，新帥馬利斯卡在賽前亦說：「我覺得辛祖是需要愛的人，而且渴望展示實力。我認為他最重要還是享受足球，因這是球員踢球的重要原因。」

偕尼干古彭馬組新「鐵三角」

另據報，辛祖與尼干古上場英超在後備席上曾有溝通過「我們會對比賽產生影響」的共識，最終付諸實行，今仗有望與主力高爾彭馬組成新進攻「鐵三角」，或成藍戰士今季中興關鍵。

海倫蒙特復操 坦夏格：人多好辦事

至於辛祖的前東家曼聯重返勝軌後暫以4戰6分暫列第10。「紅魔」先後在聯賽及英格蘭聯賽盃兩連勝共入10球，明晨作客水晶宮賽前再收到好消息，有前鋒海倫和中場美臣蒙特雙雙傷癒復操可候命，令坦夏格也說：「當你擁有充足人腳，事情就易辦。」此外，日前在歐聯首戰均凱旋的利物浦及阿士東維拉，今晚將返回主場分別迎戰般尼茅夫和狼隊。紅軍與維拉同樣4戰9分，落後4戰全勝的一哥曼城3分。