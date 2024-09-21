10人巴塞負摩納哥 開季五連勝斷纜

巴塞隆拿此役有NBA名宿米高佐敦現場觀戰，但開賽11分鐘便有守將艾利加西亞在禁區頂，以超技術阻止摩納哥中場南野拓實推進直接領紅被逐。6分鐘後主隊中場艾基奧治打開紀錄，但巴塞新星拉明耶馬於28分鐘射入扳平，亦令他以17歲零68天成歐聯歷來第2年輕入球球員，紀錄保持者是在2019年以17歲零40天建功的隊友安素法迪。

摩納哥前鋒伊蘭尼基拿其後於71分鐘單刀勁射鎖定2：1勝局，亦繼季前的甘柏盃後再挫巴塞，惟費歷克說：「那面紅牌徹底改變了一切，不過我看到積極的一面。我們嘗試團結一致地進攻和防守，而且有入球機會。我告訴隊員須聚焦下場西甲作客維拉利爾，希望他們到時能重新充滿力量。」巴塞現於西甲5戰全勝居榜首。

基沙文傳射助馬體會反勝萊比錫

至於西甲次席馬德里體育會則在歐聯首戰開賽4分鐘，便被客軍RB萊比錫前鋒班捷文施斯高破門落後，卻藉鋒將基沙文先在28分鐘射入「窩利」，後於90分鐘助攻後衛荷西基文尼斯頂入絕殺反勝2：1。另西甲今晚起上演4仗，與馬體會同是5戰得11分排第3的皇家馬德里，明晨若主場挫愛斯賓奴便會拉近巴塞分差至1分。