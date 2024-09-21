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體育

拉耶兩秒連撲 阿仙奴征阿特蘭大保和局 獲敵軍主帥讚敏捷如貓 阿迪達認踢不出節奏

【明報專訊】阿仙奴昨在歐聯陷入苦戰下，憑門將大衛拉耶「上身」兩秒內連環撲救，撲出12碼兼對手頭槌補頂，作客0：0守和意甲阿特蘭大取回1分。領隊阿迪達賽後評價這次「神救」是他生涯見過最佳撲救之一，至於這名功臣則歸功於門將教練簡拿。

阿仙奴昨造訪意大利受制上季歐霸冠軍阿特蘭大，全場僅6次射門兩次中龍，戰至51分鐘更因中場湯馬士柏迪禁區內犯規輸12碼，惟前鋒列迪古主射先被拉耶撲出不遠，再衝前補頂又被對方「神反應」飛撲力保不失，協助「兵工廠」作客守和0：0；至於73分鐘後備入替的阿仙奴借將史達寧，成首個英格蘭球員先後代表4支英超隊出戰歐聯，前3隊為利物浦、曼城及車路士。

撲出12碼歸功門將教練提點

上季英超「金手套」得主拉耶今季被阿仙奴以3000萬鎊（約3.1億港元）轉會費由賓福特正式加盟後，季初「上晒身」5仗4場不失球，上月作客阿士東維拉救出奧尼屈堅斯飛頂，獲選為8月英超最佳撲救。這名29歲西班牙隊門將為阿仙奴近8次撲12碼救出4球，成功率高達50%。他賽後形容這次「兩連撲」是他生涯3大最佳撲救之一，並歸功合作多年的門將教練簡拿，「我很幸運撲對正確方向，能夠保持不失球協助球隊。由於VAR（視像裁判）花了不少時間覆核是否12碼，當時我決定走到場邊與門將教練商討應撲那個方向。他在各方面都幫了我很多，這次成功撲救歸功於他」。

阿迪達賽後大讚拉耶的神救可能是他見過最佳的撲救，「他上季演出已令人印象深刻，今季表現繼續非常出色」。他承認昨仗面對主隊人盯人戰術引致踢不出應有節奏，「我們找不到取勝方法，那麼至少要取得1分」。阿特蘭大主帥加斯柏連尼心服口服，形容拉耶兩連撲如貓般敏捷，又認為阿仙奴是支團結且難以擊敗的球隊。

奧迪加特料養傷兩個月

利華古遜4球炒飛燕諾

兵工廠明晚將作客曼城合演英超榜首大戰，隊長馬田奧迪加特因腳踝傷勢，據報至少要養傷兩個月，面臨缺陣9場賽事，最快至11月中國際賽周後才能復出。

今屆歐聯採用新制「瑞士制」聯賽，經過首輪3日共18仗，拜仁慕尼黑作客9：2大勝薩格勒布戴拿模後暫列榜首，些路迪5：1大勝施洛雲後居次，另一德甲球隊利華古遜昨憑中場科利安華迪斯於36分鐘內梅開二度，作客4：0大勝飛燕諾後排第3。而薩格勒布戴拿模大敗後，宣布辭退上季帶領球隊成雙冠王的主帥贊基路域。

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