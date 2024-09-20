鄧謝配雙楊配中羽賽16強止步

「鄧謝配」上周於主場的香港公開賽戰至4強止步後，昨於江蘇常州市轉戰中國公開賽，以7號種子直入次圈面對日本組合綠川大輝／齋藤夏，二人首局輕鬆贏21：10，惟次局在領先9：4後表現下滑，不但被後上反負19：21，更於決勝局再輸16：21，終力戰56分鐘後以局數1：2飲恨，無緣在很可能是二人最後一項千分級系列賽晉身8強。

至於港隊女雙代表「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖昨則以直落兩局18：21、12：21不敵應屆巴黎奧運銀牌得主的國家隊「聖壇組合」劉聖書／譚寧，在16強止步。

負傷石宇奇16強不敵金廷

另國家隊世界一哥石宇奇昨在負傷上陣下於男單16強以局數0：2不敵印尼隊星將金廷；日前「世二」的丹麥隊名將安賽龍則意外於首圈被國家隊的雷蘭曦淘汰，令後者得以一報香港公開賽決賽敗仇。女單方面，18歲日本隊新星宮崎友花在16強以直落兩局，淘汰上輪挫中華台北隊前「世一」戴資穎的丹麥隊好手祖莉積及臣，將與新加坡隊的楊佳敏爭入4強。