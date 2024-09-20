金牛總決反先安徽 兩外援尾段挺身 主帥感謝球迷助威

金牛在早前總決賽第2仗作客以94：71大勝安徽文一，總場數扳平1：1 ，且賽前亦宣布連續兩場的主場賽事門票均已售罄。昨仗擁主場之利的金牛甫開賽雖一度領先8：2，但及後被安徽文一打出21：7攻勢，首節落後15：23。次節金牛作出調整，港將楊睿騏獲得逾5分鐘出場機會，同時派出「雙塔」陣容的劉傳興及美籍中鋒祖殊卡爾頓，但經兩節後全隊投籃命中率只得三成三，包括得分主力多明尼鍾斯僅11射3中得6分下，金牛落後36：48完半場。

克服落後22分差距

換邊後，安徽文一更拉開至22分距離，惟金牛整隊其後手感回暖，再憑美籍外援朗奴馬治在該節尾段連取5分，收窄至個位數分差，終追至60：68進入第4節。頭3節狀態低迷的另一美籍星將多明尼鍾斯於末節找回手感獨取13分，同時球隊不斷給予防守壓力，令金牛該節打出24：7攻勢，終以84：75反勝安徽文一。明晚將續於修頓主場出擊第4仗。

鍾斯末節回勇 解立彬表信任

金牛主帥解立彬賽後坦認這場比賽贏得非常困難，「感謝香港球迷，是他們的加油吶喊，我們才有反擊機會」。他又認為通過這比賽能提醒球員，「不管是主場還是客場，我們需要放平心態，然後爭取總決賽的勝利」。對於外援鍾斯能在末節找回狀態，解立彬表明這就是球隊選擇他的原因，「他擁有很多年的CBA經驗，所以我們一直相信他會有調整能力」。

至於安徽文一主教練李駿則認為麾下雖在進攻端經歷「斷電」，但球員的外圍投射、籃板及防守仍值得鼓勵，重申「比賽還未結束」。