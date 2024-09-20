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2024年9月20日星期五
曼城主場悶和國米 夏蘭特百球未達 迪布尼觸傷恐避戰阿仙奴
多蒙特藉奇兵基頓斯起孖破布魯日 沙軒：調動關鍵值取勝
東方亞冠盃2首擊5球敗走悉尼
熱刺英聯盃驚險反勝高雲地利
港首辦跆拳道品勢世界賽 約50港將戰27項
體壇快訊：港足世界排名升至157位
電視精選
金牛總決反先安徽 兩外援尾段挺身 主帥感謝球迷助威
鄧謝配雙楊配中羽賽16強止步
吳易昺傷退 黃澤林晉杭州公開賽16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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