明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港足世界排名升至157位

【明報專訊】國際足協（FIFA）昨公布最新世界排名，港足本月初作客斐濟三角賽取得1勝1和不敗奪冠後，排名由第159名微升至157名；中國國家隊於世界盃亞洲區外圍賽第3圈兩連敗後，排名跌4名至91名，是國足8年半來排名新低；「亞洲一哥」日本隊則升至第16位。

日朝逐世青后冠

兩年一度的U20女子世青盃在哥倫比亞續賽，日本女足昨在4強以2：0挫荷蘭女足，連續3屆晉身決賽，下周一將鬥以1：0淘汰美國女足的朝鮮女足，重演今年3月U20女子亞洲盃決賽翻版。上屆「大和撫子」以1：3不敵西班牙隊屈居亞軍。

吳安儀世界盃封后

香港「四眼Cue后」吳安儀昨在烏蘭巴托舉行的國際桌球聯會（IBSF）世界盃女子組決賽，以局數3：0挫印度籍選手Anupama Ramachandran封后。至於港隊男將馮國威則戰至4強不敵伊朗籍對手，終奪季而回。賽會緊接在明日舉行六個紅球世界錦標賽，3屆盟主的吳安儀上屆飲恨奪亞，今屆誓再爭冠。

NBA名記者離職

55歲美國NBA體育記者禾蘭諾斯基（Adrian Wojnarowski）昨宣布告別美國ESPN，結束逾35年傳媒生涯，返母校聖文德大學任籃球部總經理。人稱Woj總的他常在個人社交網發放準確且較官方快的轉會消息而聞名。

許建德蒙沙賽道爭佳績

香港賽車手許建德（Jonathan）今起一連三日於著名的意大利蒙沙賽道，代表Sky Tempesta Racing車隊出戰GT世界挑戰賽歐洲賽第8站，與隊友意籍的Eddie Cheever III及英籍的Chris Froggatt在3小時的耐力賽力爭佳績，賽事今、明兩日先演練習賽，並於後日接連舉行排位賽及正賽。

上 / 下一篇新聞