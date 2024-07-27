體壇快訊：港足世界排名升至157位

日朝逐世青后冠

兩年一度的U20女子世青盃在哥倫比亞續賽，日本女足昨在4強以2：0挫荷蘭女足，連續3屆晉身決賽，下周一將鬥以1：0淘汰美國女足的朝鮮女足，重演今年3月U20女子亞洲盃決賽翻版。上屆「大和撫子」以1：3不敵西班牙隊屈居亞軍。

吳安儀世界盃封后

香港「四眼Cue后」吳安儀昨在烏蘭巴托舉行的國際桌球聯會（IBSF）世界盃女子組決賽，以局數3：0挫印度籍選手Anupama Ramachandran封后。至於港隊男將馮國威則戰至4強不敵伊朗籍對手，終奪季而回。賽會緊接在明日舉行六個紅球世界錦標賽，3屆盟主的吳安儀上屆飲恨奪亞，今屆誓再爭冠。

NBA名記者離職

55歲美國NBA體育記者禾蘭諾斯基（Adrian Wojnarowski）昨宣布告別美國ESPN，結束逾35年傳媒生涯，返母校聖文德大學任籃球部總經理。人稱Woj總的他常在個人社交網發放準確且較官方快的轉會消息而聞名。

許建德蒙沙賽道爭佳績

香港賽車手許建德（Jonathan）今起一連三日於著名的意大利蒙沙賽道，代表Sky Tempesta Racing車隊出戰GT世界挑戰賽歐洲賽第8站，與隊友意籍的Eddie Cheever III及英籍的Chris Froggatt在3小時的耐力賽力爭佳績，賽事今、明兩日先演練習賽，並於後日接連舉行排位賽及正賽。