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體育

港首辦跆拳道品勢世界賽 約50港將戰27項

【明報專訊】新一屆世界跆拳道品勢錦標賽將於11月30日至12月4日假香港體育館（紅館）舉行，亦是香港首次主辦這項賽事。中國香港跆拳道協會昨公布比賽詳情，其中港隊將派出約50名代表出戰27個項目。

嚴芷晴冀主場發揮最佳實力

兩年一度的世界跆拳道品勢錦標賽將於11月30日至12月4日首落戶香港，吸引來自80多個國家或地區近1200名運動員參賽，包括有約50名港將出戰27個項目，其中4名港將包括參與混雙公認品勢的吳逸晞及黃逸彤、女子自由品勢的嚴芷晴及男子公認品勢的楊志英，也在記招期間進行跆拳道示範。賽事門票將於下周四上午10時起於城市售票網開售，票價介乎50元至100元。

為了主場迎戰這項國際賽，混雙公認品勢配對12至14歲組別運動員的吳逸晞透露，今年4月協會曾安排他們到韓國集訓，「去了很有名的道館一起訓練，包括龍仁大學，跟當地運動員學習」。

從5歲起參與12年跆拳道運動的17歲女將嚴芷晴也感高興道：「因為主場都想發揮自己最好的實力，能告訴其他國家，我們香港有努力準備這次比賽，透過早前集訓增值自己，希望可以取得獎牌。」首戰世界賽的她又表明，今次在紅館比賽會有另一番體驗，「終於不是坐在觀眾席上看演歌會聽歌，而是第一次落場打比賽」。

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