東方亞冠盃2首擊5球敗走悉尼

【明報專訊】港超球會東方昨晚出戰亞冠盃2首場分組賽，作客澳洲縱有門將葉鴻輝撲出12碼，難阻以0：5大敗予有巴西前國腳翼鋒杜格拉斯哥斯達首登場的上季澳洲足總盃冠軍FC悉尼。
東方以上季香港足總盃冠軍身分出戰易名改制為亞冠盃2的E組首仗；澳職仍未開鑼下，悉尼在新季首擊有8月底加盟的杜格拉斯哥斯達正選亮相。
東方31歲西班牙籍射手巴杜姆上半場反客為主有3次反擊攻門良機，先是12分鐘射門被敵衛擋出，26分鐘起腳被門將夏里遜美亞斯接實，兩分鐘後把握對手頭槌解圍失誤挑射空門僅高出。結果東方戰至32分鐘失守，悉尼右閘隊長賴恩格蘭後上入禁區地波傳中，中場奧希姆門前撞射破僵局。東方43分鐘再失一球，曾效力拜仁慕尼黑及祖雲達斯的杜格拉斯哥斯達傳中予格蘭頂入，東方半場落後兩球，中場馬高斯更傷出。
葉鴻輝勇救12碼難阻大敗
奧希姆54分鐘梅開二度擴大比數；葉鴻輝62分鐘撲出12碼，惟中堅丹尼爾及隊長梁振邦於64及71分鐘先後擺烏龍，東方終淨負5球。東方主帥盧比度賽後承認是苦戰，與對手水平明顯有差距，惟滿意麾下努力拚盡，在上半場成功多次攻門。
E組另一場，廣島三箭主場以3：0大勝菲律賓冠軍卡雅，這支日職勁旅將於下月3日晚上8時在旺角大球場作客東方。