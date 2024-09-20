東方亞冠盃2首擊5球敗走悉尼

東方以上季香港足總盃冠軍身分出戰易名改制為亞冠盃2的E組首仗；澳職仍未開鑼下，悉尼在新季首擊有8月底加盟的杜格拉斯哥斯達正選亮相。

東方31歲西班牙籍射手巴杜姆上半場反客為主有3次反擊攻門良機，先是12分鐘射門被敵衛擋出，26分鐘起腳被門將夏里遜美亞斯接實，兩分鐘後把握對手頭槌解圍失誤挑射空門僅高出。結果東方戰至32分鐘失守，悉尼右閘隊長賴恩格蘭後上入禁區地波傳中，中場奧希姆門前撞射破僵局。東方43分鐘再失一球，曾效力拜仁慕尼黑及祖雲達斯的杜格拉斯哥斯達傳中予格蘭頂入，東方半場落後兩球，中場馬高斯更傷出。

葉鴻輝勇救12碼難阻大敗

奧希姆54分鐘梅開二度擴大比數；葉鴻輝62分鐘撲出12碼，惟中堅丹尼爾及隊長梁振邦於64及71分鐘先後擺烏龍，東方終淨負5球。東方主帥盧比度賽後承認是苦戰，與對手水平明顯有差距，惟滿意麾下努力拚盡，在上半場成功多次攻門。

E組另一場，廣島三箭主場以3：0大勝菲律賓冠軍卡雅，這支日職勁旅將於下月3日晚上8時在旺角大球場作客東方。