多蒙特藉奇兵基頓斯起孖破布魯日 沙軒：調動關鍵值取勝

多蒙特昨仗頭75分鐘處於捱打狀態，布魯日曾於12分鐘連環射門5次卻未能破網，下半場55分鐘亦有隊長中場雲拿根勁射高出，以及「10號仔」中場維特利臣在63分鐘怒射被多蒙特門將基哥高保撲出。反觀「蜂兵」在68分鐘換入占美基頓斯，他8分鐘後於左路接應中場安利簡恩傳球後施射，皮球在連中兩名對方球員後改變方向下入網。86分鐘，他又在左路擺脫兩名敵衛射入，加上另一後備上陣的鋒將古拉斯於補時階段射入12碼，終令布魯日淨吞3蛋。

3日將發威 些路迪大破施洛雲

曾效力利物浦6季的布魯日門將米洛列特說：「我們踢出好的足球和製造了不少入球機會，但卻未能好好把握。己隊若能領先，入球機會應會愈來愈多，但入球最終沒有出現。」多蒙特主帥紐尼沙軒則說：「首仗作客強隊能勝出是重要的，球隊調動是關鍵的，我認為值得取勝。」

此外，上半場領前1：0的蘇超班霸些路迪，藉日本國腳前鋒古橋亨梧在47分鐘建功，加上中場旗手怜央於70分鐘助攻日籍同胞翼鋒前田大然，終助球隊主場以5：1大勝斯洛伐克球會施洛雲。