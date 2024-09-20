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體育

曼城主場悶和國米 夏蘭特百球未達 迪布尼觸傷恐避戰阿仙奴

【明報專訊】曼城昨在新制歐聯首戰雖主場出擊，卻被前季決賽手下敗將國際米蘭取得不少攻勢，惟兩軍終忘帶射門鞋下互交白卷，令箭頭艾寧夏蘭特未能達成效力「藍月」入100球的里程碑，更有隊長奇雲迪布尼因傷下半場被調走，下周日晚英超主場大戰阿仙奴時上陣成謎。

曼城此役以艾寧夏蘭特掛帥，輔以雙翼基亞利殊、沙雲奴（前譯沙維奧）及中場奇雲迪布尼等攻堅，而該名已為球隊斬獲99球的挪威隊星將，則先後在19和35分鐘頭頂腳踢未能破門，迪布尼則在43分鐘左路窄位埋門亦無功而還。國米亦不甘示弱，鋒將馬古斯杜林分別在初段及完上半場前，分別窄位施射及撞射未竟全功。

曼城主帥哥迪奧拿下半場以中場根度簡及菲爾科頓，分別入替沙雲奴和受傷的迪布尼，卻續未能主宰比賽，並形成互攻局面，其間曼城有菲爾科頓及加華度爾等的命射，國米也有中場米希達利恩和前鋒拿達路馬天尼斯等的攻門。「藍月」至末段盡地一煲搶攻，惟根度簡的兩次頭槌勁頂均未能打破悶局，兩軍終以0：0言和，亦是雙方今季單場首次同告「食白果」。

哥帥讚國米防守大師級

哥迪奧拿說：「我們面對一支難以對付的球隊，尤其是敵衛之間的合作實在不可思議，可謂是大師級。所以，你不能期望己隊可創造很多致命的入球機會。雖然如此，我仍然很滿意曼城球員的表現，這仗的表現比兩年前決戰國米時要好得多。我軍爭取晉級的比賽尚有7場，拭目以待吧！」國米主教練「細恩」施蒙尼恩沙基則說：「我們展示了無懼作客曼城，甚至有機會凱旋。下場將是意甲米蘭打吡大戰，我們必須做好準備。」

新丁基羅納作客僅負PSG

至於闊別60年再度出席歐戰的另一意甲球隊博洛尼亞，憑門將史高盧比斯基在初段撲出薩克達中場蘇達哥夫的12碼，使兩軍打和0：0完場。歐聯新丁西甲客軍基羅納卻因門將加沙寧加在90分鐘接球「屙蛋」，令巴黎聖日耳門（PSG）險勝1：0。

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