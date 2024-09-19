東方征悉尼 盧比度冀踢出不言棄精神

港超球會東方今傍晚6時迎首屆亞冠盃2首仗，在E組作客澳洲勁旅FC悉尼。東方主教練盧比度表示，此戰不會強求好賽果，希望麾下展現永不言棄，「讓周圍的人都說香港足球也不錯」。

認實力差距大 望從中取進步

東方以上季香港足總盃冠軍身分出戰改制後的亞冠盃2，在E組將遇上日職球隊廣島三箭、FC悉尼和菲律賓聯賽冠軍卡雅。從北半球的香港走到南半球的悉尼，盧比度稱球員都準備就緒，「我們不會有太多機會在這裏踢波，因此非常期待這仗」。

澳職尚未開鑼，上季贏得澳洲足總盃的FC悉尼，今夏陣容遭逢換血；盧比度認為對手具備不少有質素球員，不認為上述因素對比賽形勢構成太大影響，並承認東方與對手實力存差距，但會全力一拚，「希望球員展現競爭力和野心，在比賽中永不言棄，結果不是最重要，我們希望從中進步，然後周圍的人都說：香港足球也不錯」。

敵軍巴西前國腳哥斯達勢地標

FC悉尼今夏簽入34歲巴西前國腳翼鋒杜格拉斯哥斯達，今仗有望演正式賽事「地標」。悉尼主帥泰利賽前預告今仗會派遣哥斯達落場以提升比賽狀態。東方門將葉鴻輝期待跟這名曾效力拜仁慕尼黑和祖雲達斯等歐洲豪門的球星交手，盧比度此時則幽默地說：「阿輝這仗將會很忙碌。」同組另一仗，日職廣島三箭同於今晚6時主場迎戰菲律賓的卡雅。