理文追月夜出師不利 亞冠盃2首擊旺角場兩球淨負南定

新季亞洲賽不設外援上限，擁有8名外援的理文，昨仗正選有愛沙尼亞國腳安尼亞在內的6名外援壓陣；今夏加盟的18歲港腳後衛周子謙和巴西籍前鋒羅沙首次擔正。客軍則盡遣7名外援，包括準入籍兵射手拉菲爾臣（另稱阮春山）等6名「森巴兵」。

賽後球迷高呼舊將名字表不滿

南定早段較多威脅埋門，戰至27分鐘把握一次反擊機會，盧卡斯施華禁區外攻門雖被門將陳嘉豪撲出，但拉菲爾臣衝前補射得手，令理文上半場落後0：1。理文換邊後67分鐘有艾華頓接應中場保利臣橫傳，禁區內燙射太正未能考驗客軍門將陳元孟；4分鐘後由射手保連奴入替艾華頓求變。然而理文反撲不成，73分鐘更被南定的盧卡斯施華再藉門前補中再下一城。理文76分鐘有保連奴疑禁區內被對手絆跌，但來自黎巴嫩的球證未判12碼，最終理文在亞冠盃2首戰無力扭轉兩球敗局，賽事末段更有理文球迷多次喊話要求愛隊換人，甚至高呼今夏不獲續約的巴西籍翼鋒基華尼頓的名字，以表不滿。

司徒文俊鼓勵麾下放眼未來再爭分

在亞洲賽代任理文主教練的助教司徒文俊賽後表示，球隊開賽早段採取進取踢法，卻被首個失球重擊成為昨仗轉捩點，「我們創造了不少機會，很不幸地未能轉化成入球，並因自己失誤導致失球，面對落後的困境」。他又認為即使首戰未響勝鼓，不代表球隊出線機會大減，「最重要是能從中振作，只要之後的賽事能取分，排名自然回升」。

周子謙初戰亞洲賽認強度有別

周子謙在亞冠盃2舞台首為理文擔正，他賽後表示心情有點激動，並珍惜教練給予這機會。對於亞洲賽的強度，周子謙表示對手外援起步快，即使早有準備亦難以防範，又認為敵軍本土球員也有值得學習之處，「雖然個子矮小但非常靈活，會不斷chur你，相比下香港球員可能慢一點」。南定主帥武洪越賽後則指旺角場草地濕滑，導致球隊早段傳送稍有困難，但喜見麾下克服難題摘勝。

同組另一仗，泰甲球隊曼谷聯主場以4：2擊敗新加坡的淡濱尼流浪，得球較佳力壓南定居小組榜首。理文下仗於下月2日作客新加坡對淡濱尼爭分。