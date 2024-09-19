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體育

曼聯7蛋贈班士利 締坦帥領魔最大勝仗

【明報專訊】英格蘭聯賽盃第3圈，曼聯憑拉舒福特、阿歷真度加拿祖及基斯甸艾歷臣各梅開二度，主場7：0大勝英甲球隊班士利晉級16強，是領隊坦夏格領軍3季最大勝仗，他賽後讚揚「福仔」逐漸重返勇態。

福仔起孖獲讚狀態漸入佳境

曼聯在英超重返勝軌後，於英聯盃輪換大半隊，新中場文路爾烏加迪首次正選，憑拉舒福特開紀錄、翼鋒安東尼馬菲奧斯博得12碼再親自操刀開齋，以及加拿祖建功，上半場已領先3球。加拿祖下半場梅開二度後再助攻拉舒福特「起孖」，加上老將基斯甸艾歷臣尾段接應般奴費南迪斯兩度助攻亦入兩球，在奧脫福球場以7：0大勝班士利，是「紅魔」隊史在英聯盃最大勝仗，亦繼27年前英超再次以同一比數大炒這支英甲球隊。

除了加拿祖交出入球助攻各二表現出眾，拉舒福特繼上場英超打破半年入球荒後連續兩仗建功，賽後獲坦夏格盛讚狀態漸入佳境，「拉舒福特現在冷靜、沉實、自信，就像我接手第一季時看到他的感覺」。另今夏約滿離開曼聯的前鋒安東尼馬迪爾，落實簽約加盟希臘超聯榜首AEK雅典。

英聯盃第3圈有兩隊英超出局，富咸作客1：1打和英冠的普雷斯頓後，最終互射12碼射了17輪之多，以15：16落敗；愛華頓主場對修咸頓法定時間各一言和，互射12碼輸5：6止步。

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