拜仁狂數薩軍 單場轟9球寫歷史 卡尼「大四喜」 歐聯累入33球超朗尼英將紀錄

今屆歐聯分組賽改為「瑞士制」聯賽形式，首輪首日6仗中，拜仁慕尼黑造訪克羅地亞即上演「大屠殺」，半場已領先薩格勒布戴拿模3球，縱換邊後48至50分鐘被對手連入兩球，惟哈利卡尼繼入12碼先開紀錄，於57分鐘再建功及73和78分鐘入多兩球極刑，加上首戰歐聯的米高奧利斯梅開二度，以及利萊辛尼及哥列斯卡尾段埋齋，作客以9：2大勝一場，令拜仁成歐聯1992年改制後首隊單場入9球，同時刷新拜仁於2020年8月8強以8：2淘汰巴塞隆拿後，這德甲勁旅在歐聯最大比數勝仗紀錄。

卡尼盼大勝洗上季頹風

卡尼繼上場德甲作客基爾連中三元，4日內入7球，昨仗締造多項紀錄，除了累積33球超越曼聯名宿朗尼的30球，成歷來歐聯入球最多的英格蘭球員，亦是改制後首個英軍球員大四喜，並成歐聯史上首人完成12碼帽子戲法；此外，他職業生涯第3次大四喜，繼馬里奧高美斯、基拿比及羅拔利雲度夫斯基後，第4名拜仁鋒將於歐聯單場入4球。這名31歲射手賽後笑言隊友們可能已厭倦在他取得的紀念足球上簽名，透露會將足球放在3歲兒子牀邊，並對超越朗尼紀錄感高興，「朗尼是英格蘭最偉大球員之一，當有紀錄與他相關時，代表取得一項出色成就」。他又稱經過上季成績欠佳，一眾隊友都渴望今季證明實力。

拜仁新帥高柏尼今夏上任後，開季各項賽事5戰全勝入24球失5球。由上季執教英超般尼降班收場，到接掌這支德甲班霸時曾引起外界質疑聲音，這名比利時籍名宿賽後說：「這是成功的90分鐘，球員享受比賽，展示的能量就是我想看到的內容」；薩格勒布戴拿模主帥贊基路域坦言這場慘敗是「恥辱」，承認對手實力遠超他們，「拜仁是身處另一個世界」。

皇馬衛冕首擊報捷 安迪歷寫隊史

兩中堅建功領利物浦反勝米蘭

其餘歐聯賽事，衛冕的皇家馬德里憑基利安麥巴比首為新東家在歐聯建功，加上新星安迪歷以18歲零58日，超越名宿魯爾成皇馬史上最年輕歐聯入球球員，主場3：1挫史特加；利物浦由一對中堅伊巴希馬干拿迪與華基爾雲迪積克各入一球，作客3：1反勝AC米蘭；另一英超隊阿士東維拉作客3：0輕取瑞士球隊年青人，相隔41年重返歐聯首仗旗開得勝。