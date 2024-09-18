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體育

新制亞冠精英聯開打 光州7：3血洗水手響頭炮

【明報專訊】亞冠盃改制的新一屆亞冠精英聯賽昨展開首輪，其中韓職球隊FC光州在東亞區聯賽，憑阿爾巴尼亞隊翼鋒查斯亞艾辛尼大演帽子戲法兼貢獻一次助攻，主場意外地以7：3大勝尾段10人應戰的上季日職亞軍橫濱水手。

FC光州以上季韓職季軍身分出戰首屆亞冠精英聯賽，首輪迎戰橫濱水手，藉開賽15分鐘連入兩球在上半場領先2：1。光州換邊後初段再下一城，加上在68至74分鐘於6分鐘內連入3球，將比數擴至6：2。潰不成軍的水手於78分鐘更有巴西籍中堅卡路士伊度亞度入替1分鐘即犯規領紅被逐，最終補時6分鐘被查斯亞艾辛尼再入一球完成帽子戲法，最終以7：3狂勝有翼鋒荷西艾巴梅開二度的水手。上季日職冠軍神戶勝利船則作客0：0悶和泰甲（T1）盟主武里南聯。

申花反勝浦項 陳晉一後備上陣3分鐘

兩支中超球隊同奏捷，上海申花主場以4：1反勝韓職浦項制鐵，港足左閘陳晉一完場前為主隊後備上陣3分鐘；山東泰山主場3：1挫澳職中岸水手。今晚兩仗分別為日職川崎前鋒作客韓職蔚山現代，以及中超上海海港迎戰馬來西亞的柔佛DT。

西亞區聯賽方面，沙特聯豪門艾納斯在球星基斯坦奴朗拿度（C朗）因感染病毒未隨隊下，作客伊拉克只能1：1打和SC艾索達；上季亞冠盟主的阿聯酋球隊艾阿恩，則在主場1：1逼和卡塔爾球隊艾薩德。

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