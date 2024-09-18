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體育

足壇快遞：烏甸尼斯斬馬登意甲榜首

【明報專訊】烏甸尼斯昨晨於意甲第4輪作客帕爾馬，球隊在半場落後兩球下靠羅倫素盧卡及泰奧雲各入一球扳平，更藉主隊文迪拿基達領紅取多踢1人優勢，終由泰奧雲於77分鐘再入一球，以3：2反勝，開季3勝1和得10分保不敗，升上榜首。

63歲維拉名宿加利梳爾離世

曾助阿士東維拉於1981／82年球季首奪歐冠盃（歐聯前身）的名宿射手加利梳爾（Gary Shaw），據報因早前跌倒致頭部創傷，昨終告不治，終年63歲。另外，英格蘭聯賽盃第3圈明晨續踢兩場，剛於英超北倫敦打吡戰落敗的熱刺將作客英冠球會高雲地利；白禮頓則在另一場迎戰狼隊演英超對碰。

邦瑪蒂續約巴塞女足

巴塞隆拿女足昨宣布與26歲西班牙國腳艾坦娜邦瑪蒂續約至2028年。這名去年助西班牙隊奪得女足世界盃，並且個人首獲膺女子金球獎的中場名將，早於2012年加盟巴塞成為青年軍，兩年後獲升上B隊展開職業生涯，2016年起效力一隊至今。

韓警查連格無牌駕滑板車

現效力韓職球會FC首爾的前英格蘭國腳連格，涉嫌在當地無牌駕駛電動滑板車而被韓警立案調查。這名曾效力曼聯及韋斯咸的31歲翼鋒，去年約滿離開英超球會諾定咸森林後成為自由身，其間於英國當地亦涉醉駕及超速行駛而被罰款兼吊銷牌照18個月。

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