英意盟主再遇 曼城國米歐聯鬥攻 炮手夏蘭特杜林勝負關鍵

曼城首個歐聯冠軍，正是在2023年決賽憑西班牙國腳防中洛迪卡斯簡迪一箭定江山，以1：0擊敗國米奪得。藍月今季挾着英超四連霸的氣勢保持全勝，上輪英超雖主場僅以2：1反勝賓福特，但作為球隊核心的洛迪已趕及傷癒復出，加上球星奇雲迪布尼及今夏由巴塞隆拿自由身回巢的根度簡，中場控制力有保證之餘，前線的中鋒夏蘭特亦大熟大勇，頭4輪英超已攻入9球之多，打破英格蘭名宿朗尼的英超開季入球紀錄，而他過去在39場歐聯比賽亦有41球進帳，攻力勢不可擋。

曼城英超涉違財規開審 罪成可扣30分

提及比較現時與前屆歐聯決賽的國米時，曼城領隊哥迪奧拿賽前盛讚對手一直以來都是優秀球隊，「他們的進攻是難以控制的，我們必須知道自己在做什麼」。而今夏一直有傳離隊的洛迪，昨則在記者會上闢謠道：「我在曼城還有3年時間，不會考慮其他球隊。」而藍月涉嫌違反115項英超財務規則的聽證會前日起審理，球會否認有任何不當行為，惟下年若裁決罪成，據報或會面臨扣除30分。

藍黑軍團上輪意甲即使作客以1：1逼和蒙沙跌至聯賽榜第3位，但為了這場大戰，主帥「細恩」施蒙尼恩沙基在上仗收起3名主將包括中場查漢奴古、尼高路巴列拿及後衛巴斯東尼，此戰應能養精蓄銳出戰，法國隊前鋒馬古斯杜林亦在4場意甲貢獻4球，將與隊長拿達路馬天尼斯合作攻堅。主教練施蒙尼恩沙基表示於歐聯遇到任何對手都會很困難，球隊必須盡力做到最好。

博軍隔60年再戰 星散陣容難作為

此外，上季意甲第5名的博洛尼亞，闊別60年再出戰歐洲最高水平賽事，將在同日主場惡鬥烏克蘭球隊薩克達，但今季面對主帥莫達、意大利國腳後衛卡拉科利及荷蘭隊前鋒約舒亞舒克斯等主力先後離隊他投，球隊經歷人腳大變動後，新季至今仍未開勝利之門，此戰難言樂觀。