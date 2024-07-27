港府辦殘奧港隊歡迎式頒表揚狀 李家超讚展遇強愈強香港精神 陳浩源盼殘奧港將續感動市民

港隊今屆殘奧共派出23名運動員出戰8個項目，分別為硬地滾球、羽毛球、游泳、乒乓、輪椅劍擊、馬術、射箭及田徑，最終獲3金4銀1銅共8面獎牌，總排名排32名，亦在16個比賽項目躋身8強，是繼2012年倫敦殘奧後最佳成績。港隊成員昨早出席港府舉行的返港歡迎儀式，包括何宛淇及梁育榮等硬地滾球奪牌港將、在游泳分獲一銀一銅的陳睿琳及吳卓恩、羽毛球男單WH2級摘銀的陳浩源等，逐一接受李家超頒發的表揚狀。

硬地滾球女子BC3級個人及混雙雙金得主何宛淇在分享時提及，在比賽場上都有高低起伏，要時刻提醒自己為何想做運動員及想走上殘奧舞台，「希望能以有限制的身體，告訴大家即使身體有困難都可勇於追夢」；在巴黎殘奧完成「最後一舞」的陳浩源則感不捨道：「在片段中見到最多就是運動員的汗水和淚水，因為運動員要付出120%努力，才會在領獎時激動落淚。即使下屆沒有我，希望其他殘奧港將可繼續感動巿民。」

何宛淇：身體限制仍可追夢

港府今年投放逾1.3億推殘運

李家超致辭時讚揚殘奧港將跨越身體局限，「你們每位都是生命鬥士，在競技場上奮力拼搏，充分展現百折不撓的體育精神。每次出賽都向世界展示遇強愈強的香港精神，身體力行地在國際舞台上說好香港故事」。他補充港府今個財政年度投放超過1.3億元預算開支，推動殘疾人士體育發展，較5年前增長40%。同場出席的中國香港殘疾人奧委會長馮馬潔嫻，亦盛讚港隊在今屆殘奧拼出香港精神，「全部23名運動員都是人生大贏家，克服自身障礙，本身已是感人的勵志故事」。