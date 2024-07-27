港府辦殘奧港隊歡迎式頒表揚狀 李家超讚展遇強愈強香港精神 陳浩源盼殘奧港將續感動市民

【明報專訊】中國香港代表團在巴黎殘奧勇奪3金4銀1銅佳績，香港特區政府昨早於馬鞍山體育館為港隊舉行歡迎儀式，向一眾殘奧港將及教練頒發表揚狀。行政長官李家超致辭時讚揚殘奧港將向世界展示遇強愈強的香港精神。
港隊今屆殘奧共派出23名運動員出戰8個項目，分別為硬地滾球、羽毛球、游泳、乒乓、輪椅劍擊、馬術、射箭及田徑，最終獲3金4銀1銅共8面獎牌，總排名排32名，亦在16個比賽項目躋身8強，是繼2012年倫敦殘奧後最佳成績。港隊成員昨早出席港府舉行的返港歡迎儀式，包括何宛淇及梁育榮等硬地滾球奪牌港將、在游泳分獲一銀一銅的陳睿琳及吳卓恩、羽毛球男單WH2級摘銀的陳浩源等，逐一接受李家超頒發的表揚狀。
硬地滾球女子BC3級個人及混雙雙金得主何宛淇在分享時提及，在比賽場上都有高低起伏，要時刻提醒自己為何想做運動員及想走上殘奧舞台，「希望能以有限制的身體，告訴大家即使身體有困難都可勇於追夢」；在巴黎殘奧完成「最後一舞」的陳浩源則感不捨道：「在片段中見到最多就是運動員的汗水和淚水，因為運動員要付出120%努力，才會在領獎時激動落淚。即使下屆沒有我，希望其他殘奧港將可繼續感動巿民。」
何宛淇：身體限制仍可追夢
港府今年投放逾1.3億推殘運
李家超致辭時讚揚殘奧港將跨越身體局限，「你們每位都是生命鬥士，在競技場上奮力拼搏，充分展現百折不撓的體育精神。每次出賽都向世界展示遇強愈強的香港精神，身體力行地在國際舞台上說好香港故事」。他補充港府今個財政年度投放超過1.3億元預算開支，推動殘疾人士體育發展，較5年前增長40%。同場出席的中國香港殘疾人奧委會長馮馬潔嫻，亦盛讚港隊在今屆殘奧拼出香港精神，「全部23名運動員都是人生大贏家，克服自身障礙，本身已是感人的勵志故事」。