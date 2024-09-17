耶馬起孖 巴塞輕取基羅納延續全勝 馬體會兩新兵同開齋挫華倫 艾華利斯稱無壓力

奧莫勇戰受傷 需缺陣4至5周

巴塞的17歲翼鋒拉明耶馬昨仗先在30分鐘，於前場向基羅納守衛施壓及搶走皮球射入，他7分鐘後再接應羅拔利雲度夫斯基回傳射入第2球，加上丹尼爾奧莫及柏迪分別在47和64分鐘「士哥」，巴塞終以4：1挫在80分鐘由史杜安尼破蛋的基羅納，惟後備上陣的前鋒費倫托利斯在86分鐘踩敵軍球員腳面領紅被逐，而賽後會方也證實奧莫因腿筋受傷需缺陣4至5周。

巴塞教練費歷克賽後說：「我們開賽後不斷向對手施壓，你看到那打開紀錄的一球吧！它來自耶馬不可思議的施壓。你亦可看到所有球員信心十足，他們擁有創造入球機會的質素。」

同日馬體會藉來自車路士和曼城的新兵中場干拿加歷查與鋒將祖利安艾華利斯，球隊分別在39分鐘和補時階段開齋，加上基沙文54分鐘破門，主場以3球淨勝華倫西亞全取3分。加歷查賽後獲隊友門將奧比歷稱讚道：「干拿很出色，他為球隊帶來很強張力。」經過5場西甲終建功的艾華利斯則說：「我並無壓力，一直為上陣準備就緒。我為個人首個入球及能協助球隊取勝而高興。」