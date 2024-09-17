新制歐聯揭幕 即演冠軍級對壘 利物浦征米蘭 新帥史諾求反彈

紅軍被破不敗身 米蘭意甲開齋

AC米蘭及利物浦分別曾奪7次和6次歐聯冠軍，其中兩軍曾在2005和07年決賽交鋒，「紅軍」先在19年前的經典決戰上半場落後3球，下半場6分鐘內連入3球下逼和3：3，最終在互射12碼取勝封王，實現「伊斯坦布爾奇蹟」，但兩年後被米蘭成功復仇，故在歐聯決賽層面各一言和，惟米蘭無以為繼，紅軍在前帥高普領軍下於2018、19和22年三度坐亞望冠，並在2019年稱霸歐洲登頂，故論經驗及狀態明晨造訪開季表現欠佳的米蘭均佔優。

然而，紅軍今仗必須做好自己，事關日前在英超主場爆冷0：1不敵諾定咸森林，令今日46歲生日的荷蘭籍新帥史諾吞下首敗，他說：「若我在敗陣後會有改變，那就是必須更竭盡所能。無論上仗如何，我渴望球隊每天都能戰意高昂。」隊長華基爾雲迪積克則說：「在晏菲路落敗是難以接受的，我們全都明白將可做得更好，作客米蘭正是顯示這份能耐的時候。每3日便有1場比賽，所以隊友須時刻保持最佳狀態。」

紅軍目前狀態正佳的鋒將為在英超入3球和有3次助攻的穆罕默德沙拿，路易斯迪亞斯也交出3入球1助攻，但達雲紐尼斯仍「食白果」及零助攻。米蘭最可靠鋒將為入兩球和貢獻兩助攻的基斯甸普列錫，這名美國隊翼鋒日前在意甲第4輪傳射居功，助球隊主場以4：0大勝威尼斯，敲響今季勝鼓，令新帥方辛卡說：「這場勝仗和過程都是重要的，可為球員帶來信心。老實說，我早已想着大戰利物浦和下場意甲對手國際米蘭，這些都是硬仗。」

麥巴比領皇馬衛冕首擊迎史特加

阿士東維拉隔41年再戰歐聯

同日矚目之戰尚有衛冕之師皇家馬德里主場迎戰史特加，星級前鋒基利安麥巴比勢首為「銀河艦隊」在歐聯上陣，他說：「這對我是何等重要……我非常專注目前的工作，今季歐聯發生很大變化，已成為新的比賽，球隊必須有個好的開始。」另邊廂，上季英超第4的阿士東維拉將隔長達41年再度出戰歐聯，首戰對手為作客瑞士球隊年青人。