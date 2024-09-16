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2024年9月16日星期一
阿仙奴拔刺贏北倫敦打吡 加比爾馬加希斯頭槌奠勝 落後全勝曼城兩分
港隊台維斯盃負厄國 世界二組無緣升班 黃澤林難挽狂瀾
安賽龍韓悅港羽賽稱王封后
拜仁德甲狂勝基爾 卡尼戴帽破夏蘭特最快炮製50球紀錄
美斯復出起孖兼送助攻 邁阿密美職輕取費城聯
體壇快訊：莊司暘亞洲越野選拔奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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