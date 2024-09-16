體壇快訊：莊司暘亞洲越野選拔奪冠

傅家俊張家瑋英桌球賽出局

英國桌球公開賽昨續演，港隊新星張家瑋在次圈三度「起迫」，並於第2局打出「破百」的101度，但力戰下以局數3：4僅負國家隊的徐思，無緣晉級。至於傅家俊以直落4局不敵東道主球手大衛格斯，王雨晨則以3：4負賀國強，同於次圈止步。

蘇籽童張嘉鈺泰青賽摘銀

WTT泰國青少年挑戰賽昨煞科，港隊女將蘇籽童在U17女單賽事連贏泰國及韓國隊代表，惟決賽以局數2：3僅負韓籍球手金敏瑞，繼U19混雙伙羅嘉杰奪金後，再獲一面銀牌。至於張嘉鈺在U13女單賽事一路過關，惟決賽以1：3不敵韓籍球手金敏瑞，收穫銀牌。

九龍城絕殺北區升班首勝

地區球隊九龍城昨午在港超作客均業北區，縱在上半場藉對手擺烏龍及卡朗頂入領先兩球，但下半場被連追兩球，惟補時4分鐘憑許嘉樂絕殺終險勝3：2，取得升班後首勝暫列第5；標準流浪則憑前鋒劉智樂演「帽子戲法」，作客3：1挫首輪輪空的港會，賽後兩戰3分升上第3。

皮亞斯齊揚威阿塞拜疆

世界一級方程式（F1）阿塞拜疆站正賽昨上演，排第2名出賽的麥拿侖車手皮亞斯齊，以1小時32分58.007秒率先衝過終點，繼7月的匈牙利站以來贏得本賽季第2個分站冠軍，至於連續4季在此賽站排頭位出戰及上站意大利站冠軍的法拉利車手陸克萊則獲亞軍，季軍是平治車隊的羅素，而暫領前車手榜的荷蘭籍星將韋斯塔本則以第5完賽。