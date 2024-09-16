明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

拜仁德甲狂勝基爾 卡尼戴帽破夏蘭特最快炮製50球紀錄

【明報專訊】德甲班霸拜仁慕尼黑昨在聯賽作客藉前鋒哈利卡尼「戴帽」，以6：1大勝升班馬基爾，成為今季德甲唯一3戰全勝之師，暫列榜首。

拜仁是役開賽14秒，穆斯亞拿已接應卡尼頭槌傳送開紀錄，後者7分鐘不甘後人入波，加上主隊13分鐘有中場蘭貝治擺烏龍致落後0：3，大局已定下拜仁沒放鬆，卡尼在43分鐘擴大比數至4：0，戰至下半場鋒將米高奧利斯亦取得加盟後首球，加上卡尼補時入12碼完成「帽子戲法」，最終作客6：1狂勝有中場捷高域破蛋的基爾。值得一提的是，卡尼今季德甲已入4球及有兩次助攻，是役也是他上陣第35場德甲以來第5次戴帽，卡尼在這35戰共攻入40球及交出10次助攻，打破已轉戰曼城的多蒙特昔日鋒將艾寧夏蘭特需花44戰才製造50個德甲入球的紀錄。

皇馬西甲作客藉兩12碼贏皇蘇

西甲皇家馬德里同日作客皇家蘇斯達，下半場藉鋒將雲尼斯奧斯祖利亞及基利安麥巴比分入12碼贏2：0，並令皇馬5戰得11分暫升次席，麥巴比賽後說：「誰處理12碼並不重要，重要是射入。」而意甲雙雄同日命途有異，祖雲達斯作客僅和安玻里，連續兩場和波失分，AC米蘭則主場4：0大勝威尼斯開齋；至於巴黎聖日耳門在法甲於主場3：1挫比斯特，成為該聯賽唯一4戰全勝球隊位列榜首。

上 / 下一篇新聞