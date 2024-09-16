拜仁德甲狂勝基爾 卡尼戴帽破夏蘭特最快炮製50球紀錄

拜仁是役開賽14秒，穆斯亞拿已接應卡尼頭槌傳送開紀錄，後者7分鐘不甘後人入波，加上主隊13分鐘有中場蘭貝治擺烏龍致落後0：3，大局已定下拜仁沒放鬆，卡尼在43分鐘擴大比數至4：0，戰至下半場鋒將米高奧利斯亦取得加盟後首球，加上卡尼補時入12碼完成「帽子戲法」，最終作客6：1狂勝有中場捷高域破蛋的基爾。值得一提的是，卡尼今季德甲已入4球及有兩次助攻，是役也是他上陣第35場德甲以來第5次戴帽，卡尼在這35戰共攻入40球及交出10次助攻，打破已轉戰曼城的多蒙特昔日鋒將艾寧夏蘭特需花44戰才製造50個德甲入球的紀錄。

皇馬西甲作客藉兩12碼贏皇蘇

西甲皇家馬德里同日作客皇家蘇斯達，下半場藉鋒將雲尼斯奧斯祖利亞及基利安麥巴比分入12碼贏2：0，並令皇馬5戰得11分暫升次席，麥巴比賽後說：「誰處理12碼並不重要，重要是射入。」而意甲雙雄同日命途有異，祖雲達斯作客僅和安玻里，連續兩場和波失分，AC米蘭則主場4：0大勝威尼斯開齋；至於巴黎聖日耳門在法甲於主場3：1挫比斯特，成為該聯賽唯一4戰全勝球隊位列榜首。