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體育

港隊台維斯盃負厄國 世界二組無緣升班 黃澤林難挽狂瀾

【明報專訊】一連兩日的台維斯盃世界二組賽事昨假維多利亞公園網球場煞科，港隊雖有「一哥」黃澤林（Coleman）在兩場單打獲勝，但力戰下以總場數2：3負2號種子厄瓜多爾隊無緣升班。

黃澤林謝主場球迷打氣

台維斯盃採取五場三勝制，港隊在首日賽事雖有15歲小將程銘燦在單打不敵世界排名第250的安祖迪，但黃澤林在尾場力克厄軍18歲小將巴拉圖，助港隊將數場追平1：1。黃澤林昨在台維斯盃雙線出擊，這名世界排名第137的港將先伙黃俊鏗戰雙打，鬥世界排名在頭100的艾斯高巴／夏達高。兩軍首盤鬥得緊湊，雙方互保發球局戰至6：6，惟港隊「搶七」僅負4：7；「雙黃配」次盤再輸3：6，激戰1小時41分鐘下直落兩盤告負。

黃澤林在第4場單打對安祖迪，全場共9次直接發球得分下以直落兩盤6：4、6：2勝出，將場數追平2：2。賽事曾因天雨暫停逾1小時，雙線作戰的黃澤林稱有助恢復體力，又感激球迷一直打氣，「今（昨）日的雙打助我調整，我很喜歡在主場球迷面前作賽，愈興奮愈能享受比賽」。戰畢台維斯盃後，黃澤林今將飛往杭州備戰ATP 250級賽事。

為港隊「守尾門」的吳奇龍在最後一場單打力戰下，以直落兩盤1：6、3：6不敵艾斯高巴，港隊終以總場數2：3不敵2號種子厄瓜多爾隊，無緣升班。

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