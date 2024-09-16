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體育

阿仙奴拔刺贏北倫敦打吡 加比爾馬加希斯頭槌奠勝 落後全勝曼城兩分

【明報專訊】阿仙奴昨晚在英超北倫敦吡大戰作客以1：0打敗熱刺，賽後同是4戰分別得10和4分，分別落後唯一全勝之師的一哥曼城兩和8分。「藍月」藉箭頭艾寧夏蘭特梅開二度，主場以2：1反勝賓福特，而利物浦則爆冷以0：1負諾定咸森林，55年來首次在晏菲路球場交手落敗，新帥史諾亦首嘗敗績。

阿仙奴與熱刺在國際賽檔期前的英超，分別打和白禮頓及不敵紐卡素，故為避免被曼城進一步拋離，開賽後即互攻，其中熱刺佔先機，隊長孫興慜先在5分鐘左路底線出波予古路施夫斯基第一時間射門，但被反應快的阿仙奴門將大衛拉耶擋出。兩分鐘後，古路施夫斯基右路「半傳半射」又被拉耶及時拍出。

18分鐘，阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利左路長驅直進後施射，卻未能考驗熱刺門將古里莫維卡里奧。28分鐘，熱刺前鋒蘇蘭基頭槌攻門「笠」過拉耶，但皮球最終柱邊出界，令兩軍上半場互交白劵。值得一提的是，熱刺及阿仙奴上半場分別被球證拔出5和2面黃牌。兩軍下半場原班人馬續戰，64分鐘，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡開角球予中堅加比爾馬加希斯頂入全場唯一入球，賽後3勝1和續保不敗。

利物浦主場55年首負森林兼連勝斷纜

至於利物浦賽前英超三連捷與曼城並駕齊驅，上半場曾有翼鋒路易斯迪亞斯左路窄位勁射柱彈出，下半場初段亦有鋒將穆罕默德沙拿右路窄角度射門被諾定咸森林門將素斯擋出。72分鐘，森林中場赫臣奧杜爾左路「推大位」施射中內柱彈入。4分鐘後，沙拿右路故技重施卻疑「獨食」地勉強施射又被素斯沒收。紅軍終以1球飲恨，森林則結束近6次聯賽作客紅軍連敗的劣績，賽後4戰不敗得8分。紅軍新帥史諾賽後埋怨麾下表現差勁，「賽果令人沮喪。我們太易失控球權，而且創造入球機亦不多，必須反省」。

夏蘭特梅開二度領曼城娛賓

曼城迎戰賓福特一役，主隊於開賽僅22秒便因門將艾達臣摩拉斯與守將史東斯出現默契問題下，被敵鋒尤尼韋沙近頂得手落後，日前有好友離世的「藍月」前鋒艾寧夏蘭特其後先後在20和32分鐘射入，終為球隊鎖定2：1勝局。已斬獲9球的夏蘭特則超越2011／12年球季的曼聯名宿朗尼，成為英超史上首4輪後入球最多球員。

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