阿仙奴打吡缺中場核心 料夏維斯墮後中場 征熱刺求奇兵降臨

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 晚上21：00直播

得中場自然得天下，阿仙奴名宿比堤在大戰前夕受訪時直言，賴斯與奧迪加特絕對稱得上是兵工廠命脈，「場內他們可以在中場搶回控球權，保持球隊陣型；場外他們知道如何將球迷的壓力，轉化為比賽時的動力。最重要是從球隊人選而言，能夠勝任阿仙奴中場中路的選擇，實在不多。」

阿迪達：奧迪加特傷勢不重盼披甲

儘管阿迪達昨在賽前記者會稱奧迪加特的傷勢不算太嚴重，「他也希望可以披甲，我會聽從醫生建議作最後判斷」，惟上季有賴斯保駕護航下，兵工廠只曾被對手成功作出23次快速反擊（為全英超第4少）及反擊中僅被20次中目標射門（為全英超第5少）。今仗賴斯及另一中場新援米基爾馬連奴鐵定缺勤，奧迪加特又未必可以趕及出戰，阿迪達或會考慮以夏維斯墮後任中場替工與佐真奴合作，惟二人速率及偏向更擅傳送而非埋身肉搏的比賽風格，面對熱刺以孫興慜為首的高速鋒將，或會成為主隊打反擊時的回防隱患。

雖然阿仙奴慘成今個國際賽期「FIFA病毒」受害者，惟其同城死敵熱刺要在今戰破「兵」揚威，還是要先贏自己。最近7次北倫敦打吡，熱刺只曾在前年5月主場大勝3：0，其餘6仗錄得1和5負劣績。此外，熱刺過往亦不乏領先情况下，最終被阿仙奴逼和或反勝的經典場面，在聯賽因此所失的45分更在英超無出其右。

孫興慜曾8次破廠舉足輕重

至於熱刺領隊普斯迪高路賽前則表明，希望中堅雲迪尹能在這場大戰趕及復出，不過另外兩員大將比蘇馬及新援蘇蘭基則上陣成疑。若蘇蘭基最終未能披甲，曾在各項賽事8次攻破阿仙奴大門的隊長孫興慜，在前線作用將更舉足輕重。值得一提是，據報由於阿仙奴今季主場球衣白色部分過多，為免與熱刺主場球衣撞色，因此兵工廠將38年將首次披上作客黑色球衣出戰北倫敦打吡。