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體育
2024年9月15日星期日
鄧謝配4強止步別主場 稱港羽賽如獲明星級待遇 感謝球迷見證成長
偕前國手張寧出席活動 雙楊配感同身受小球迷渴求簽名
港隊台盃暫和厄瓜多爾 黃澤林領銜助追平場數
大埔後來居上 破理文跨季29場聯賽不敗
英格蘭前帥艾歷臣舉殯 碧咸赴瑞典送別
體壇快訊：金牛NBL總決首擊憾負
SUN周日體育直播賽程
阿仙奴打吡缺中場核心 料夏維斯墮後中場 征熱刺求奇兵降臨
迪歷特首建功 曼聯大破修咸頓返勝軌
足壇快遞：C朗寫入球里程獲贈GOAT球衣
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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