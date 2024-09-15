大埔後來居上 破理文跨季29場聯賽不敗

上季亞軍大埔主場對冠軍理文，吸引1454人入場。理文21分鐘先開紀錄，翼鋒艾華頓在角球攻勢推橫射門，「省」中大埔隊長加比爾改變方向入網，並累計64球超越辛祖成港超歷來神射手。大埔半場落後0：1，在下半場68分鐘扳平，馬卡雷拿轉身抽射省中敵將後，造就隊友盧卡斯門前輕鬆射入。大埔8分鐘後反超前，盧卡斯橫傳予馬卡雷拿射入空門，終2：1反勝理文，打破對方自去年2月5日作客0：1負標準流浪後，橫跨3季連續29場聯賽不敗。大埔主帥李志堅讚揚麾下比上季成熟，「未有因上半場詐糊而泄氣，在下半場成功反勝」。不過他認為，今季聯賽踢三循環仍「有排打」。

傑志逼和南區尚待開齋

大埔賽後與東方同兩戰皆勝得6分，得失球差不及對方屈居次席；理文周三晚上8時在旺角大球場迎亞冠盃2首場分組賽，對越南球隊南定。而傑志昨憑祖連奴完場前入球，主場僅以1：1逼和有前鋒基哥利連續3仗建功的冠忠南區，「藍鳥」開季兩仗皆打和仍未開齋。

歐陽耀冲後備3分鐘演日丙地標

另外，現效力日丙球隊讚岐釜玉海的35歲前港腳歐陽耀冲，昨在作客3：1挫金澤薩維根於補時4分鐘入替，後備上陣3分鐘，成香港第一人於日本聯賽上陣。