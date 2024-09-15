大埔後來居上 破理文跨季29場聯賽不敗

【明報專訊】地區球隊大埔昨在港超憑一對巴西籍前鋒盧卡斯及馬卡雷拿下半場各建一功，在大埔運動場以2：1反勝理文，並終止這支衛冕之師跨季29場聯賽不敗身。
上季亞軍大埔主場對冠軍理文，吸引1454人入場。理文21分鐘先開紀錄，翼鋒艾華頓在角球攻勢推橫射門，「省」中大埔隊長加比爾改變方向入網，並累計64球超越辛祖成港超歷來神射手。大埔半場落後0：1，在下半場68分鐘扳平，馬卡雷拿轉身抽射省中敵將後，造就隊友盧卡斯門前輕鬆射入。大埔8分鐘後反超前，盧卡斯橫傳予馬卡雷拿射入空門，終2：1反勝理文，打破對方自去年2月5日作客0：1負標準流浪後，橫跨3季連續29場聯賽不敗。大埔主帥李志堅讚揚麾下比上季成熟，「未有因上半場詐糊而泄氣，在下半場成功反勝」。不過他認為，今季聯賽踢三循環仍「有排打」。
傑志逼和南區尚待開齋
大埔賽後與東方同兩戰皆勝得6分，得失球差不及對方屈居次席；理文周三晚上8時在旺角大球場迎亞冠盃2首場分組賽，對越南球隊南定。而傑志昨憑祖連奴完場前入球，主場僅以1：1逼和有前鋒基哥利連續3仗建功的冠忠南區，「藍鳥」開季兩仗皆打和仍未開齋。
歐陽耀冲後備3分鐘演日丙地標
另外，現效力日丙球隊讚岐釜玉海的35歲前港腳歐陽耀冲，昨在作客3：1挫金澤薩維根於補時4分鐘入替，後備上陣3分鐘，成香港第一人於日本聯賽上陣。